Чемпионат России по волейболу. Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии за 3-е место

Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» во 2-м матче за бронзу ЧР по волейболу.

20 апреля стартовали матчи серии за бронзу мужского чемпионата России по волейболу. Петербургский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» и сравнял счет в серии.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Серия за 3-е место

20 апреля / первый матч

Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 0-3 (28:30, 25:27, 19:25)

22 апреля / второй матч

Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 3-2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12)

Счет в серии: 1-1

26 апреля / третий матч

Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.