Чемпионат России по волейболу. Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии за 3-е место
Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» во 2-м матче за бронзу ЧР по волейболу.
20 апреля стартовали матчи серии за бронзу мужского чемпионата России по волейболу. Петербургский «Зенит» обыграл новосибирский «Локомотив» и сравнял счет в серии.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
Серия за 3-е место
20 апреля / первый матч
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 0-3 (28:30, 25:27, 19:25)
22 апреля / второй матч
Зенит Санкт-Петербург – Локомотив – 3-2 (20:25, 21:25, 25:18, 25:18, 15:12)
Счет в серии: 1-1
26 апреля / третий матч
Локомотив – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
🤣после 2й партии выключил трансляцию. Только сейчас узнал, что Зенит камбекнул. Слегка в шоке. По итогам 2х партий ничего не предвещало.
