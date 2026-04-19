ВидеоСпортс’’ покажет пятый матч финала чемпионата Турции по волейболу совместно с ТВ Старт: «Вакыфбанк» Марковой против «Фенербахче» Федоровцевой

Сегодня, 19 апреля, пройдет пятый матч финала женского чемпионата Турции по волейболу.

«Фенербахче» в составе с Ариной Федоровцевой сыграет с «Вакыфбанком» Марины Марковой . Серия длится до трех побед, сейчас счет равный: 2-2.

ВидеоСпортс’’ покажет игру совместно с ТВ Старт. Начало – в 19:00 по московскому времени.

