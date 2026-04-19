Чемпионат Турции (жен). Финал. «Вакыфбанк» Марковой выиграл серию у «Фенербахче» Федоровцевой

Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакыфбанка».

19 апреля завершился финал женского чемпионата Турции по волейболу.

«Вакыфбанк» в составе с Мариной Марковой в решающем пятом матче обыграл «Фенербахче» Арины Федоровцевой .

Матч в прямом эфире показывал Спортс’’ совместно с ТВ Старт.

Чемпионат Турции среди женщин

Финал

Пятый матч

Фенербахче – Вакыфбанк – 1:3 (25:23, 27:29, 20:25, 19:25)

Счет в серии: 2-3