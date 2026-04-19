  • Чемпионат Турции (жен). Финал. «Вакыфбанк» Марковой выиграл серию у «Фенербахче» Федоровцевой
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакыфбанка».

19 апреля завершился финал женского чемпионата Турции по волейболу.

«Вакыфбанк» в составе с Мариной Марковой в решающем пятом матче обыграл «Фенербахче» Арины Федоровцевой.

Матч в прямом эфире показывал Спортс’’ совместно с ТВ Старт.

Чемпионат Турции среди женщин

Финал

Пятый матч

Фенербахче – Вакыфбанк – 1:3 (25:23, 27:29, 20:25, 19:25)

Счет в серии: 2-3

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Спасибо, кстати, что такие игры показываете. Спортсу и Старту...
Умница Марковушка!
Жаль,что такие способные волейболистки играют за турецкие клубы! Деньги конечно многое значат,но не все это ставят на первое место. Нам бы надо спортсменам платить побольше,почему турки могут,а мы нет????! У нас только футбол и хоккей в превелигированном статусе.
Рекомендуем
Главные новости
Кубок России по волейболу (жен). Финал шести. «Корабелка» уступила казанскому «Динамо», московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово», другие результаты
вчера, 19:18
ВК «Локомотив» об инциденте с охраной: «Приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией»
вчера, 11:02
В Новосибирске охрана не пускала семью на волейбольный матч из-за детского плаката с мячом желто-синего цвета («Мутко против»)
вчера, 09:58Видео
Чемпионат России по волейболу. Серия за 3-е место. Четвертый матч. «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и сравнял счет
28 апреля, 14:02
Семышев о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Справились с эмоциями и смогли показать хорошую игру. Настрой был бороться за каждый мяч»
28 апреля, 07:29
Вербов о поражении «Зенита» в финале чемпионата России: «Мы с первой игры пытались что-то сделать, но ничего не получалось»
28 апреля, 06:59
Панков о победе «Динамо» в финале чемпионата России: «Хорошо подготовились. В командой игре были лучше в каждом моменте»
27 апреля, 20:55
Кубок России по волейболу. 1/2 финала. «Динамо-ЛО» обыграло «Енисей», «Белогорье» победило «Факел»
27 апреля, 18:58
Чемпионат России по волейболу. Финал. Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в трех матчах
27 апреля, 17:49
Тарас Хтей: «Весь мир наблюдает за чемпионатом России, потому что он один из сильнейших благодаря ВФВ и их работе»
21 апреля, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем