ВидеоСпортс’’ покажет четвертый матч финала чемпионата Турции по волейболу совместно с ТВ Старт: «Вакыфбанк» Марковой против «Фенербахче» Федоровцевой

Спортс’’ покажет четвертый матч финала женского чемпионата Турции по волейболу.

16 апреля пройдет четвертый матч финала чемпионата Турции по волейболу среди женщин.

«Вакыфбанк » в составе с Мариной Марковой сыграет против «Фенербахче » Арины Федоровцевой . Счет в серии до трех побед: 2-1.

ВидеоСпортс’’ покажет игру совместно с ТВ Старт, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.