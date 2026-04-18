Кубок России по волейболу (жен). 1/2 финала. «Корабелка» победила «Локомотив» по сумме двух матчей, «Тулица» прошла «Ленинградку»
«Тулица» и «Корабелка» вышли в финал женского Кубка России по волейболу.
Завершились матчи 1/2 финала женского Кубка России по волейболу.
Кубок России по волейболу
Женщины
1/2 финала
Первые матчи
14 апреля
Тулица – Ленинградка – 3-0 (25:18, 25:16, 25:19)
15 апреля
Корабелка – Локомотив – 3-1 (25:19, 18:25, 25:13, 25:22)
Вторые матчи
17 апреля
Ленинградка – Тулица – 2-3 (25:21, 25:18, 23:25, 17:25, 6:15)
По сумме двух встреч: 2-6.
18 апреля
Локомотив – Корабелка – 3-2 (25:22, 17:25, 25:13, 22:25, 15:5)
По сумме двух встреч: 4-5.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Игра Локо против полустудентов - печальное зрелище. На площадке нет эмоционального лидера, нет того кто заведет игроков на продолжение борьбы. Почему душа команды, Любушкина, тусуется в квадрате, а не на площадке? Неужели когда у команды всё валится из рук, а игроки стоят как растерянные собаки на автобане, Киселева/Беликова (спору нет обе на блоке хороши, но не более) важнее чем попытка зажечь в команде огонь борьбы за победу? Что толку от хороших блокирующих если им раз за разом закидывают за спину, а принимающие даже формальную попытку броситься под мяч не предпринимают? В каком сете они первую скидку приняли? в 4? Жаль что Локомотив даже при такой посредственной игре имеет очень высокие шансы пройти дальше по сетке благодаря домашним трибунам, им там делать нечего.
Это Локо карма прилетает. За Бровкину
Ленинградка вчера тоже потешно сыграла. Тренер вклада в ход игры сделать не может, берет челендж и две минуты пытается с обмороком-ассистентом решить на что челендж взял, естественно челендж впустую. Судья на вышке откровенно ржет с них. Игроков на заменю выпускают с неверными номерными табличками, судью замены разворачивают. Связка Озерова с зашуганным лицом вечно. Чего ты такая зашуганная то? у тебя Романова, огромная здоровая лошадь, закидывай на неё - она разберется. Тоже добег до конца сезона устроили.
Ха, я не один так думал что Озерова зашуганая! Какбудто муж ее дома херачит!!! Или тренер ее за проигрыши во все щели!!!
