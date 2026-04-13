ВидеоСпортс’’ покажет третий матч финала чемпионата Турции по волейболу совместно с ТВ Старт: «Вакыфбанк» Марковой против «Фенербахче» Федоровцевой

Спортс’’ покажет третий матч финала женского чемпионата Турции по волейболу.

13 апреля пройдет третий матч финала чемпионата Турции по волейболу среди женщин.

«Вакыфбанк » в составе с Мариной Марковой сыграет с «Фенербахче » Арины Федоровцевой . Счет в серии: 1-1.

ВидеоСпортс’’ покажет игру совместно с ТВ Старт, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.