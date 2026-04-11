ВидеоСпортс’’ покажет финал чемпионата Турции по волейболу совместно с ТВ Старт: «Вакыфбанк» Марковой сыграет с «Фенербахче» Федоровцевой во втором матче

Спортс’’ покажет финал женского чемпионата Турции по волейболу.

11 апреля пройдет второй матч финала чемпионата Турции по волейболу среди женщин.

«Вакыфбанк» в составе с Мариной Марковой сыграет с «Фенербахче» Арины Федоровцевой. ВидеоСпортс’’ покажет игру совместно с ТВ Старт, встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

