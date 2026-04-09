Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Третий матч. Казанское «Динамо» сыграет с «Заречьем»

12 апреля казанское «Динамо» сыграет с «Заречьем» в третьем матче финала женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
Финал
6 апреля
Первый матч
Динамо Казань – Заречье-Одинцово – 3-1 (25:17, 23:25, 25:13, 25:23)
8 апреля
Второй матч
Динамо Казань – Заречье-Одинцово – 3-1 (20:25, 25:18, 25:21, 25:20)
Счет в серии: 2-0.
12 апреля
Третий матч
Заречье-Одинцово – Динамо Казань – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Хотелось игру из пяти партий посмотреть. Хорошего волейбола нейтральному болельщику всегда больше хочется.) Ожидал, что Одинцово на равных сыграет. Их игра с "Уралочкой" оставила сильное впечатление. Но вчера, выпала Младенович, прием ушел, как в 3й партии. Да и в сетку при 23:24 от Бирюковой было некстати. Шанс был зацепиться за матч. Сегодня своих посмотрим, на "Уралочку". Что-то она загнанная какая-то стала к концу сезона, уставшая. Но все равно, девочкам респект за отлично проведённый регулярный чемпионат. Для меня он все равно более показателен, чем иногда накатывающиеся случайности в плей-офф.
