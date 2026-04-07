  • Чемпионат России по волейболу (жен). Серия за 3-е место. «Уралочка» на тай-брейке уступила московскому «Динамо» во втором матче
Проходят матчи серии за 3-е место женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

Серия за 3-е место 

5 апреля

Первый матч

Уралочка – Динамо Москва – 2-3 (25:19, 14:25, 19:25, 25:23, 11:15)

7 апреля

Второй матч

Уралочка – Динамо Москва – 2-3 (25:11, 25:18, 22:25, 18:25, 9:15)

11 апреля

Третий матч 

Динамо Москва – Уралочка – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Щас и бронза может уйти , если первую игру дома просрyyт
На НТМК из чугуния отольют.
Уралочке психологов в команду побольше. Заречью прям продули пздц
Уралочка должна брать бронзу 🥉 🫡
<Уралочка>, с игрой , как в регулярке, должна была брать 🥈.
Екатеринбург в топку , позор 🥴👊
0-2 Динамо в серии сегодня 🫡
25:11, один из лучших сетов "Уралочки" в этом плей-офф. Повели1:0, ждем продолжения.
Вперед, Уралочка! Надо брать медаль!
25:18,.. 2:0. Думаю, определяющая в матче партия. Неплохо, но с подстраховкой иногда были проблемы.
Если на тайбрек не поставит в доигровку Карполь Тицу и Звереву, то он вообще не тренер.
Я уже все, бросил смотреть. Так обломаться; а как все начиналось!?
А я то уж подумал,...слабоватенько Карполь, слабоватенько. На пятую , смотреть , и желания нет. 2:2, и безнадега в заключительной, как и по серии.
Здесь и увольнение ТШ не поможет , бесполезно 🥴🤔
