Cornacchia World Cup. Женская сборная России до 17 лет обыграла клуб «Арджентарио» в финале

Российские волейболистки выиграли турнир Cornacchia World Cup в Италии.

Женская сборная России (U17) обыграла итальянский клуб «Арджентарио» в финале турнира Cornacchia World Cup.

Это первый международный старт для российской сборной после четырехлетнего отстранения. Спортсменки участвовали в турнире с флагом и гимном.

Cornacchia World Cup

Порденоне, Италия

6 апреля

Финал

Россия – Арджентарио (Италия) – 3-0 (25:6, 25:12, 25:7)

1/2 финала

Россия – Фербанд Берлин (Германия) – 2-0 (25:13, 25:14)

5 апреля

1/4 финала

Россия – Мадейра А (Португалия) – 2-0 (25:8, 25:6)

1/8 финала

Россия – Сан-Вендемиано (Италия) – 2-0 (25:6, 25:13)

Групповой этап, 4 апреля

Группа С

Тренто (Италия) – Корденонс (Италия) – 2-0 (25:20, 25:18)

Россия – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:10, 25:13)

Корденонс (Италия) – Россия – 0-2 (10:25, 7:25)

Тренто (Италия) – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:22, 25:23)

Оэйраш (Португалия) – Корденонс (Италия) – 1-2 (23:25, 25:19, 11:15)

Россия – Тренто (Италия) – 2-0 (25:5, 25:17)

Группа С : Россия – 9 очков (3 игры) , Тренто – 6 (3), Корденонс – 2 (3), Оэйраш – 1 (3).