Cornacchia World Cup. Женская сборная России до 17 лет обыграла клуб «Арджентарио» в финале

Российские волейболистки выиграли турнир Cornacchia World Cup в Италии.

Женская сборная России (U17) обыграла итальянский клуб «Арджентарио» в финале турнира Cornacchia World Cup.

Это первый международный старт для российской сборной после четырехлетнего отстранения. Спортсменки участвовали в турнире с флагом и гимном. 

Cornacchia World Cup

Порденоне, Италия

6 апреля 

Финал

Россия – Арджентарио (Италия) – 3-0 (25:6, 25:12, 25:7)

1/2 финала

Россия – Фербанд Берлин (Германия) – 2-0 (25:13, 25:14)

5 апреля

1/4 финала 

Россия – Мадейра А (Португалия) – 2-0 (25:8, 25:6)

1/8 финала

Россия – Сан-Вендемиано (Италия) – 2-0 (25:6, 25:13)

Групповой этап, 4 апреля

Группа С

Тренто (Италия) – Корденонс (Италия) – 2-0 (25:20, 25:18)

Россия – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:10, 25:13)

Корденонс (Италия) – Россия – 0-2 (10:25, 7:25)

Тренто (Италия) – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:22, 25:23)

Оэйраш (Португалия) – Корденонс (Италия) – 1-2 (23:25, 25:19, 11:15)

Россия – Тренто (Италия) – 2-0 (25:5, 25:17)

Группа С: Россия – 9 очков (3 игры), Тренто – 6 (3), Корденонс –  2 (3), Оэйраш – 1 (3).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России жен
результаты
Cornaccia World Cup
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Успеха девчонкам🇷🇺
Состав турнира слабый конечно,но с почином !
Счет пипец, как будто Сапожкова с собой в диагональ брали подставой!!!! 🤦‍♀️
Растоптали то видно по счету
Это просто школьные команды играли?
