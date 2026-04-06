Cornacchia World Cup. Женская сборная России до 17 лет обыграла клуб «Арджентарио» в финале

Женская сборная России (U17) обыграла итальянский клуб «Арджентарио» в финале турнира Cornacchia World Cup.
Это первый международный старт для российской сборной после четырехлетнего отстранения. Спортсменки участвовали в турнире с флагом и гимном.
Cornacchia World Cup
Порденоне, Италия
6 апреля
Финал
Россия – Арджентарио (Италия) – 3-0 (25:6, 25:12, 25:7)
1/2 финала
Россия – Фербанд Берлин (Германия) – 2-0 (25:13, 25:14)
5 апреля
1/4 финала
Россия – Мадейра А (Португалия) – 2-0 (25:8, 25:6)
1/8 финала
Россия – Сан-Вендемиано (Италия) – 2-0 (25:6, 25:13)
Групповой этап, 4 апреля
Группа С
Тренто (Италия) – Корденонс (Италия) – 2-0 (25:20, 25:18)
Россия – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:10, 25:13)
Корденонс (Италия) – Россия – 0-2 (10:25, 7:25)
Тренто (Италия) – Оэйраш (Португалия) – 2-0 (25:22, 25:23)
Оэйраш (Португалия) – Корденонс (Италия) – 1-2 (23:25, 25:19, 11:15)
Россия – Тренто (Италия) – 2-0 (25:5, 25:17)
Группа С: Россия – 9 очков (3 игры), Тренто – 6 (3), Корденонс – 2 (3), Оэйраш – 1 (3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Успеха девчонкам🇷🇺
Состав турнира слабый конечно,но с почином !
Счет пипец, как будто Сапожкова с собой в диагональ брали подставой!!!! 🤦♀️
Растоптали то видно по счету
Это просто школьные команды играли?
