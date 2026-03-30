Чемпионат России по волейболу. 1/2 финала. Первый матч. Петербургский «Зенит» сыграет с московским «Динамо»

Петербургский «Зенит» сыграет с московским «Динамо» в 1/2 финала ЧР по волейболу.

31 марта стартуют матчи 1/2 финала мужского чемпионата России по волейболу. Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины 1/2 финала Первые матчи 31 марта Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30 Вторые матчи 2 апреля Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 19.30 Третьи матчи 9 апреля Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 19.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Серии ведутся до трех побед. Соперник казанского «Зенита» по полуфиналу определится 31 марта.