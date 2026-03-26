Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова. Ей был 81 год

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова скончалась на 82-м году жизни. 

Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования семье и близким экс-волейболистки.

«Роза Салихова – воспитанница уральского волейбола, уроженка Нижнего Тагила, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой – в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Чемпионка мира, Европы и обладательница Кубка мира в составе «золотой команды» Гиви Ахвледиани.

Заслуженный мастер спорта СССР, после победной Олимпиады в Мексике, она перешла в московское «Динамо» и выиграла шесть чемпионских титулов в СССР и 7 раз побеждала в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В 2014 году введена в Международный зал славы волейбола (г. Холиок, Массачусетс).

Роза Галямовна – светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Её уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре.

Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами...» – говорится в сообщении федерации в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал ВФВ
