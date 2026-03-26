Умерла двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова. Ей был 81 год

Ушла из жизни олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова.

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Роза Салихова скончалась на 82-м году жизни.

Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования семье и близким экс-волейболистки.

«Роза Салихова – воспитанница уральского волейбола, уроженка Нижнего Тагила, ставшая двукратной олимпийской чемпионкой – в 1968 году в Мехико и в 1972 году в Мюнхене. Чемпионка мира, Европы и обладательница Кубка мира в составе «золотой команды» Гиви Ахвледиани.

Заслуженный мастер спорта СССР, после победной Олимпиады в Мексике, она перешла в московское «Динамо» и выиграла шесть чемпионских титулов в СССР и 7 раз побеждала в розыгрышах Кубка европейских чемпионов. В 2014 году введена в Международный зал славы волейбола (г. Холиок, Массачусетс).

Роза Галямовна – светлый человек добрейшей души, всегда находившая слова поддержки, тепла и веры. Её уважали за отзывчивость и верность людям, любимой игре.

Память о Розе Салиховой, части великой истории отечественного волейбола, легендарной спортсменке и прекрасном человеке будет жить в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Розы Галямовны, скорбим вместе с вами...» – говорится в сообщении федерации в телеграм-канале.