  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Юниорская женская сборная России по волейболу в апреле сыграет на международном турнире в Италии
1

Юниорская женская сборная России по волейболу в апреле сыграет на международном турнире в Италии

Юниорская женская сборная России по волейболу сыграет на турнире в Италии.

Российские волейболистки в возрасте до 17 лет примут участие в юношеском международном турнире по волейболу в Италии.

Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Соревнования пройдут в городе Порденоне с 3 по 6 апреля. В турнире под названием Cornaccia World Cup, помимо россиянок, выступят команды из Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии.

«Мы проделали большую работу, чтобы российские девушки смогли выступить на турнире в Италии. Благодарим итальянских коллег за приглашение – эти соревнования станут для наших игроков дебютными на международной арене, так как в силу юного возраста у них не было возможности попробовать силы в борьбе с представительницами других стран.

Теперь же у них появился шанс окунуться в атмосферу мирового волейбола самого высокого уровня. И мы, безусловно, желаем девушкам удачи», – сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВФВ
Станислав Шевченко
ВФВ
юниорская сборная России жен
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что тут скажешь Супер 👍👍👍
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Третьи матчи. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Заречье-Одинцово» встретится с «Уралочкой»
сегодня, 06:04
Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Локомотив» обыграл «Белогорье», казанский «Зенит» против «Новы» и другие матчи
вчера, 06:07
Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. «Енисей» победил «Газпром-Югру», «Факел» уступил «Нове» по сумме двух встреч, другие результаты
21 марта, 16:48
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Третьи матчи. «Уралочка» обыграла «Корабелку», «Заречье-Одинцово» одолело «Локомотив»
17 марта, 06:00
Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Горький» обыграл «Газпром-Югру» и другие результаты
14 марта, 20:50
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. Московское «Динамо» выиграло серию у «Ленинградки», другие результаты
14 марта, 15:28
Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. «Уралочка» уступила «Корабелке», казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», другие результаты
10 марта, 19:40
Чемпионат России по волейболу. 29-й тур. Петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив», другие результаты
9 марта, 14:00
Матч «Новы» и «Белогорья» в 29-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 6 марта в 17:50
6 марта, 14:48Видео
Европейская конфедерация волейбола допустила молодежные сборные России к участию в соревнованиях с флагом и гимном
6 марта, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Было три года пиршества. Миллиарды рублей растворялись». Дегтярев объяснил перестройку в системе финансирования российского спорта
18 февраля, 11:22
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
Рекомендуем