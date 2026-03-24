Чемпионат России по волейболу. 1/4 финала. Первые матчи. «Локомотив» сыграет с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Новы» и другие матчи
24 марта стартуют матчи 1/4 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/4 финала
Первые матчи
24 марта
Локомотив – Белогорье – 15.00
Динамо Москва – Динамо-ЛО – 19.00
Зенит Казань – Нова – 19.00
Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 19.00
Вторые матчи
28 марта
Енисей – Зенит Санкт-Петербург – 12.00
Нова – Зенит Казань – 15.00
Белогорье – Локомотив – 18.00
Динамо-ЛО – Динамо Москва – 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
