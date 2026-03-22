Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Уралочка» против «Заречья-Одинцово»
20 марта стартовали матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
1/2 финала
Первые матчи
20 марта
Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 3-0 (25:16, 25:17, 25:19)
21 марта
Уралочка – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:22, 25:23, 25:23)
Вторые матчи
22 марта
Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 17.00
Счет в серии: 1-0
23 марта
Уралочка – Заречье-Одинцово – 16.00
Счет в серии: 1-0
Третьи матчи
26 марта
Динамо Москва – Динамо-Ак Барс – 19.00
27 марта
Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.
Источник: Спортс’‘
Надеюсь и Уралочка также вынесет, но в свою очередь Подмосковье.
В любом случае Москва молодцы, что вышли в полуфинал. Будет кому занять четвертое место