17

Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Уралочка» против «Заречья-Одинцово»

«Уралочка» сыграет с «Заречьем» в полуфинале женского ЧР по волейболу.

20 марта стартовали матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

1/2 финала

Первые матчи

20 марта

Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 3-0 (25:16, 25:17, 25:19)

21 марта

Уралочка – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:22, 25:23, 25:23)

Вторые матчи

22 марта

Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 17.00

Счет в серии: 1-0

23 марта

Уралочка – Заречье-Одинцово – 16.00

Счет в серии: 1-0

Третьи матчи

26 марта

Динамо Москва – Динамо-Ак Барс – 19.00

27 марта

Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Разница как с характером борется Уралочка и Тулица и как безвольно играет Динамо.
При Гончаровой по-другому и не будет жвк Динамо Мск играть ! Она в команде не по спорт принципу находится уже давным-давно. Плюс тренерская чехорда не может на пользу команде и ее игре пойти, плюс бездумная скупка игроков по принципу: всех, кто согласен в Динамо перейти, и сидеть на лавке и улыбаться Натусику ...
Ну да, она и подачу лениво подает
180 см доигровщица НТМК Бранка Тица - и мвп матча! Как она играет умно!!!
Казань, без шансов в первой игре для столичной команды.
И во второй, и в третьей будет вынос. Тула в каждом матче боролась, но московские примы явно не хотят пластаться по терофлексу. Надеюсь и Уралочка также вынесет, но в свою очередь Подмосковье. В любом случае Москва молодцы, что вышли в полуфинал. Будет кому занять четвертое место
За наших что-то я опасаюсь. "Заречье" очень прилично смотрится. Хотя, пройди дальше Калининград, был бы не менее сильный соперник.
Феноменальная игра Бранки Тицы во второй партии склонила чашу весов в пользу "Уралочки" и на этот раз. 25:22,25:23. А начало, для подмосковной команды во 2й партии было многообещающим.
25:22,25:23,25:23. Упорнейшая, равная игра команд, где в концовках была лучше "Уралочка". В общем, девочки порадовали сегодня; и биатлонистки, и волейболистки. С победой!
С победой «Уралочку» и всех, кто за нее и с ней!
Уралочка - Динамо Казань финал
ДИНАМО АКЦИИ БАРС ЧЕМПИОН
Первая партия в равной игре за "Уралочкой". Команды шли практически очеко в очеко, но концовка осталась за нашими.Протопопову нормально нагружают, хватило бы сил на весь матч.
АК БАРС ЧЕМПИОН
