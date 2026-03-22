Чемпионат России по волейболу (жен). 1/2 финала. Вторые матчи. Казанское «Динамо» сыграет с московским, «Уралочка» против «Заречья-Одинцово»

«Уралочка» сыграет с «Заречьем» в полуфинале женского ЧР по волейболу.

20 марта стартовали матчи 1/2 финала женского чемпионата России по волейболу. Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины 1/2 финала Первые матчи 20 марта Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 3-0 (25:16, 25:17, 25:19) 21 марта Уралочка – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:22, 25:23, 25:23) Вторые матчи 22 марта Динамо-Ак Барс – Динамо Москва – 17.00 Счет в серии: 1-0 23 марта Уралочка – Заречье-Одинцово – 16.00 Счет в серии: 1-0 Третьи матчи 26 марта Динамо Москва – Динамо-Ак Барс – 19.00 27 марта Заречье-Одинцово – Уралочка – 19.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до трех побед.