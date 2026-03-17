Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Первые матчи. «Урал» сыграет с «Белогорьем», «Газпром-Югра» против «Енисея», другие встречи
«Урал» сыграет с «Белогорьем» в 1/8 финала чемпионата России по волейболу.
17 марта стартуют первые матчи 1/8 финала мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
1/8 финала
Первые матчи
17 марта
Урал – Белогорье – 17.00
18 марта
Газпром-Югра – Енисей – 17.00
Факел – Нова – 17.00
Горький – Динамо-ЛО – 19.00
Вторые матчи
20 марта
Белогорье – Урал – 19.00
21 марта
Енисей – Газпром-Югра – 13.00
Нова – Факел – 16.00
Динамо-ЛО – Горький – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем