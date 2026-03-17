Чемпионат России по волейболу. 1/8 финала. Первые матчи. «Урал» сыграет с «Белогорьем», «Газпром-Югра» против «Енисея», другие встречи

«Урал» сыграет с «Белогорьем» в 1/8 финала чемпионата России по волейболу.

17 марта стартуют первые матчи 1/8 финала мужского чемпионата России по волейболу. Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины 1/8 финала Первые матчи 17 марта Урал – Белогорье – 17.00 18 марта Газпром-Югра – Енисей – 17.00 Факел – Нова – 17.00 Горький – Динамо-ЛО – 19.00 Вторые матчи 20 марта Белогорье – Урал – 19.00 21 марта Енисей – Газпром-Югра – 13.00 Нова – Факел – 16.00 Динамо-ЛО – Горький – 17.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед.