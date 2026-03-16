Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Третьи матчи. «Уралочка» обыграла «Корабелку», «Заречье-Одинцово» против «Локомотива»

«Заречье» поборется с «Локомотивом» за выход в 1/2 финала ЧР по волейболу.

16 марта пройдут решающие матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу. Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины 1/4 финала Третьи матчи Уралочка – Корабелка – 3-1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12) Счет в серии: 2-1 Заречье-Одинцово – Локомотив – 19.00 Счет в серии: 1-1 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед.