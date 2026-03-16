Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Третьи матчи. «Уралочка» обыграла «Корабелку», «Заречье-Одинцово» против «Локомотива»
«Заречье» поборется с «Локомотивом» за выход в 1/2 финала ЧР по волейболу.
16 марта пройдут решающие матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.
Уралочка – Корабелка – 3-1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12)
Счет в серии: 2-1
Заречье-Одинцово – Локомотив – 19.00
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серии ведутся до двух побед.
Источник: Спортс''
Трудно предсказать, как игра сложится в Н-Тагиле; первая партия уже дала понять: тяжелейшая игра предстоит. 27:25 ,, Уралочка ", проигрывая по ходу 14:20.
Ошибки Протопоповой, Вагановой; в большей степени проиграли вторую партию из-за своих ошибок. 24:26.
Третья, четвертые партии более-менее по одному сценарию. Равная игра до середины партии, потом хозяйки дожимали. Не в обиду Тагилу, но слишком камерная обстановка; впечатление, что пришли просто зрители, как в театр, посмотреть. Понятно, рабочий город. Но хочется видеть болельщиков в ДИВСе, здесь умеют болеть. Молодцы, заставили поволноваться конечно. "Корабелка" крепкой командой оказалась. А сегодня больше всех понравилась игра Бранки Тицы, хотя выделять кого-то, может и неправильно. Общая победа.
