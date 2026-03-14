Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. Московское «Динамо» выиграло серию у «Ленинградки», другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу» в матче 1/4 финала чемпионата России.

13-14 марта прошли вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.

Московское «Динамо» выиграло серию у «Ленинградки», казанское «Динамо» – у «Тулицы». Остальные команды проведут третьи встречи.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

1/4 финала

Вторые матчи

13 марта

Тулица – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (25:23, 21:25, 17:25, 17:25)

Счет в серии: 0-2

Корабелка – Уралочка – 1-3 (14:25, 19:25, 25:18, 20:25)

Счет в серии: 1-1

Локомотив – Заречье-Одинцово – 1-3 (21:25, 13:25, 25:23, 21:25)

Счет в серии: 1-1

14 марта

Динамо Москва – Лениградка – 3-1 (25:20, 25:16, 25:19)

Счет в серии: 2-0 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
За «Уралочку»!
"Уралочка" все-таки собралась, и сравняла счет в серии. Проигрыш в Тагиле был как серпом. Что это было, потеря игрового тонуса, когда основа не полетела в Красноярск. Недооценка соперниц, или накопившаяся усталость, играя весь сезон практически одним составом? Всего видимо помаленьку, но "Корабелка" показала очень хорошую игру, и это было не досадной случайностью для уралочек. Хотелось бы, что играли все-таки в Екатеринбурге. Понятно, что спонсоры из Тагила, за ними решающее слово. Понятно, что это отдушина для тагильских болельщиков, где большой спорт практически похерили по "всем фронтам". А если "Ивдель лес" станет спонсором, прикажете там играть? Самая титулованная команда Урала должна играть дома, откуда все и начиналось:- в Свердловске. Не знаю, как 16го закончится игра, видно, девочки уставшие,как та же Протопопова, но бьются. Ждем победы, да все ждут побед своих команд. Надеюсь, первый раунд будет за карполевцами.
Абсолютно верно! Уралочка не просто должна, но и обязана играть в Екатеринбурге. Иначе это уже не Уралочка получается, честно говоря. По мне, так эти выезды в Н.Тагил - просто абсурд...
Счет неважен по партиям?
Московсео? че вы там курите
