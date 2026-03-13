  • Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Локомотив» обыграл «Ярославич», казанский «Зенит» победил «Нову» и другие матчи
Чемпионат России по волейболу. 30-й тур. «Локомотив» обыграл «Ярославич», казанский «Зенит» победил «Нову» и другие матчи

С 11 по 14 марта пройдут матчи 30-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

30-й тур

11 марта

Динамо Москва – Белогорье – 1-3 (25:23, 30:32, 19:25, 20:25)

12 марта

Кузбасс – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (18:25, 17:25, 22:25)

Енисей – Урал – 3-1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14)

МГТУ – Факел – 1-3 (19:25, 26:24, 21:25, 22:25)

13 марта

Локомотив – Ярославич – 3-0 (25:22, 27:25, 25:21)

Нова – Зенит-Казань – 1-3 (20:25, 20:25, 25:22, 21:25)

Динамо-ЛО – Оренбуржье – 2-3 (25:23, 25:15, 26:28, 22:25, 13:15)

14 марта

Горький – Газпром-Югра – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 28 побед – 2 поражения (82 очков), Зенит Санкт-Петербург – 25-5 (76), Динамо Москва – 25-5 (74), Локомотив – 24-6 (71), Белогорье – 21-9 (64), Енисей – 16-14 (50), Динамо-ЛО – 17-13 (48), Нова – 16-14 (47), Факел – 13-17 (38), Газпром-Югра – 12-17 (34), Урал – 9-21 (29), Оренбуржье – 9-21 (27), Горький – 9-20 (25), Кузбасс – 6-24 (23), Ярославич – 6-24 (19), МГТУ – 3-27 (10).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
"Локомотив" Новосибирск с победой! На классе, причем Пламен постоянно менял игроков и это дало результат. Вся команда молодцы!
Казань вперёд мы с вами мы чемпионы
