Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. «Уралочка» уступила «Корабелке», казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», другие результаты
«Уралочка» уступила «Корабелке» в 1/4 финала чемпионата России по волейболу.
10 марта прошли первые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Женщины
1/4 финала
Первые матчи
Уралочка – Корабелка – 1-3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25)
Динамо-Ак Барс Казань – Тулица – 3-1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23)
Заречье-Одинцово – Локомотив – 2-3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16)
Ленинградка – Динамо Москва – 1-3 (25:19, 24:26, 23:25, 21:25)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Тренер слил первую игру. Но Уралочка все равно будет в ПО. Просто больше сил потратят
А Вы говорите 15:7...)
подавая с места, не силовую они ставят на поток подачу в сетку , казалось бы подавая с места ты просто должна несильно перебить сетку но бьешь прямо в сетку
тренеры уже устали материться смотря на это