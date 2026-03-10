  • Спортс
19

Чемпионат России по волейболу (жен). 1/4 финала. Первые матчи. «Уралочка» уступила «Корабелке», казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», другие результаты

«Уралочка» уступила «Корабелке» в 1/4 финала чемпионата России по волейболу.

10 марта прошли первые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

1/4 финала

Первые матчи

Уралочка – Корабелка – 1-3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25)

Динамо-Ак Барс Казань – Тулица – 3-1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23)

Заречье-Одинцово – Локомотив – 2-3 (25:20, 17:25, 27:29, 25:20, 14:16)

Ленинградка – Динамо Москва – 1-3 (25:19, 24:26, 23:25, 21:25)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс''
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ВФВ - просто конченые! Поставить три игры 1/4 финала почти на одно и то же время. Самое интересное, самый смак и самый жир сезона просто убивают своей тупостью и некомпетентностью...
https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3386420.html
Ответ Max Bochkov
ВФВ - просто конченые! Поставить три игры 1/4 финала почти на одно и то же время. Самое интересное, самый смак и самый жир сезона просто убивают своей тупостью и некомпетентностью... https://www.sports.ru/volleyball/blogs/3386420.html
М-да; статья впечатлила. Сильно написано👍!
Ответ heivani
М-да; статья впечатлила. Сильно написано👍!
Спасибо. К сожалению, правда моей статьи постоянно подтверждается реальной жизнью. Вот и сейчас...
Уралочка эпично слила игру в четвёртом сете))
Корабелка-Уралочка:3:1!!!
у Карполя была одна задача на игру- взять хотя бы один успешный челлендж на сеточный мяч. Задача провалена. На всё остальное было плевать, такое ощущение ))
Ответ Vadim Vadim_1116553755
у Карполя была одна задача на игру- взять хотя бы один успешный челлендж на сеточный мяч. Задача провалена. На всё остальное было плевать, такое ощущение ))
Карполь пытался доказать, что стартовая шестерка сильнее и играл без замен.

Тренер слил первую игру. Но Уралочка все равно будет в ПО. Просто больше сил потратят
Я не шарю в волейболе, но мне кажется, слить сет со счета 15-7 это полное дно. Ну и подача Бровкиной в сетку на матчболе эпичнейшее завершение матча. Разочарован
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Я не шарю в волейболе, но мне кажется, слить сет со счета 15-7 это полное дно. Ну и подача Бровкиной в сетку на матчболе эпичнейшее завершение матча. Разочарован
Локомотив в этой регулярке, было дело, проиграл сет со счета 24:15. 9 сетболов отдали...
А Вы говорите 15:7...)
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Я не шарю в волейболе, но мне кажется, слить сет со счета 15-7 это полное дно. Ну и подача Бровкиной в сетку на матчболе эпичнейшее завершение матча. Разочарован
это женщины, у них очень несерьезное отношение к подаче в принципе
подавая с места, не силовую они ставят на поток подачу в сетку , казалось бы подавая с места ты просто должна несильно перебить сетку но бьешь прямо в сетку
тренеры уже устали материться смотря на это
До сих пор руки трясутся от игры в Одинцово. Триллер Майкла Джексона курит бамбук перед сегодняшним триллером Заречья и Локо. У них в этом сезоне все игры такие - одна драматичнее другой...
Где посмотреть можно?
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Где посмотреть можно?
volley.ru
Ответ Alejandro Kristoffersen---Suarez
Где посмотреть можно?
Дома, или в зале - Вам выбирать 💁‍♂️🧐
Уралочка - как же так ❓🤔
Прикинул состав сборной России, если бы допустили до ЧМ. Федоровцева, Толок, Лазарева, Маркова, Акимова и несколько россиянок из суперлиги. Думаю пошумели бы на мире...
