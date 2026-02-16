Чемпионат России по волейболу. 25-й тур. «Урал» победил МГТУ, «Ярославич» проиграл «Динамо-ЛО» и другие результаты
Казанский «Зенит» обыграл «Факел» в 25-м туре чемпионата России по волейболу.
С 14 по 16 февраля прошли матчи 25-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
25-й тур
14 февраля
Енисей – Нова – 3-1 (15:25, 25:22, 25:20, 25:20)
15 февраля
Оренбуржье – Локомотив – 1-3 (20:25, 26:24, 14:25, 21:25)
Газпром-Югра – Кузбасс – 3-2 (25:17, 29:27, 25:27, 21:25, 15:11)
Зенит-Казань – Факел – 3-1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18)
Горький – Динамо Москва – 1-3 (25:22, 23:25, 18:25, 17:25)
Белогорье – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (26:28, 19:25, 23:25)
16 февраля
Урал – МГТУ – 3-0 (25:15, 25:22, 25:22)
Ярославич – Динамо-ЛО – 1-3 (23:25, 22:25, 25:22, 22:25)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 24 победы – 2 поражения (70 очков), Зенит Санкт-Петербург – 21-4 (64), Динамо Москва – 21-4 (62), Локомотив – 20-5 (59), Белогорье – 16-9 (49), Динамо-ЛО – 16-9 (43), Енисей – 13-12 (41), Нова – 13-12 (39), Факел – 11-14 (32), Газпром-Югра – 11-14 (31), Горький – 9-16 (24), Урал – 7-18 (24), Оренбуржье – 7-18 (22), Кузбасс – 5-21 (19), Ярославич – 5-20 (16), МГТУ – 2-23 (8).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
