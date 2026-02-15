  • Спортс
  Матч казанского «Зенита» и «Факела» в 24-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе''. Начало – 15 февраля в 16:50
Матч казанского «Зенита» и «Факела» в 24-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’’. Начало – 15 февраля в 16:50

Спортс’’ покажет матч казанского «Зенита» и «Факела» на ЧР по волейболу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча казанского «Зенита» и «Факела» в 24-м туре мужского чемпионата России по волейболу.

Начало – 15 февраля в 16:50 по московскому времени.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЗенит-Казань
logoФакел
видео
чемпионат России
