  • Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Локомотив» уступил московскому «Динамо», «Белогорье» обыграло «Факел» и другие результаты
2

Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Локомотив» уступил московскому «Динамо», «Белогорье» обыграло «Факел» и другие результаты

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу.

С 10 по 12 февраля прошли матчи 24-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

24-й тур

10 февраля

Зенит Санкт-Петербург – Газпром-Югра – 3-0 (25:19, 25:18, 25:21)

Оренбуржье – Зенит Казань – 1-3 (19:25, 25:21, 22:25, 16:25)

11 февраля

Кузбасс – Урал – 0-3 (21:25, 15:25, 16:25)

Локомотив – Динамо Москва – 1-3 (23:25, 25:18, 22:25, 18:25)

Нова – Горький – 3-1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:12)

Белогорье – Факел – 3-0 (28:26, 25:17, 28:26)

Динамо-ЛО – Енисей – 3-2 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 15:13)

12 февраля

МГТУ – Ярославич – 2-3 (25:18, 22:25, 19:25, 25:20, 13:15)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 2 поражения (67 очков), Зенит Санкт-Петербург – 20-4 (61), Динамо Москва – 20-4 (59), Локомотив – 19-5 (56), Белогорье – 16-8 (49), Динамо-ЛО – 15-9 (40), Нова – 13-11 (39), Енисей – 12-12 (38), Факел – 11-13 (32), Газпром-Югра – 10-14 (29), Горький – 9-15 (24), Оренбуржье – 7-17 (22), Урал – 6-18 (21), Кузбасс – 5-20 (18), Ярославич – 5-19 (16), МГТУ – 2-22 (8).

Сейчас Локо и Динамо рубились! Классный матч. У Динамо Панков и Сапожков и эйсов наколотили и Семышев, у Локо Воронковнафигачил 6 или 7 эйсов и затруднял. Жаль 3:1, хотелось еще сет посмотреть. Сапожков канеш топ, при хорошей передаче там шансов нет заблокировать
