Матч «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 7 февраля в 15:00
Спортс’’ покажет матч «Локомотива» и казанского «Зенита» на ЧР по волейболу.
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре мужского чемпионата России по волейболу.
Начало – 7 февраля в 15:00 по московскому времени.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ВидеоСпортс’‘
С потоком в 5-й партии всё ок было?
Спасибо за обратную связь. К сожалению, в середине четвертой партии возникли технические проблемы с получением сигнала с площадки. Старались оперативно в моменте решить проблему, но безуспешно. Примите наши извинения, что просмотр на ВидеоСпортсе" вызвал дискомфорт. Уже проводим технические тесты с федерацией, чтобы впредь исключить подобные ситуации.
Почему они работают без статистики? За 4 сета (про пятый не скажу, не видел из-за технических сбоев) ни разу не сказали, ни кто сколько очков набрал, ни сколько эйсов, ни сколько блоков, НИ-ЧЕ-ГО... Сколько ошибок на подаче совершил Локомотив -- в трансляции, правда, было, но не от комментаторов, а от Вербова в очередном тайм-ауте. Как-то даже начинаешь ценить Матч-ТВ после таких историй. )