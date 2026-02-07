Матч «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 7 февраля в 15:00

Спортс’’ покажет матч «Локомотива» и казанского «Зенита» на ЧР по волейболу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре мужского чемпионата России по волейболу. Начало – 7 февраля в 15:00 по московскому времени.