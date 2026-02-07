  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Матч «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 7 февраля в 15:00
ВидеоСпортс"
5

Матч «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре чемпионата России на ВидеоСпортсе’‘. Начало – 7 февраля в 15:00

Спортс’’ покажет матч «Локомотива» и казанского «Зенита» на ЧР по волейболу.

ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию матча «Локомотива» и казанского «Зенита» в 23-м туре мужского чемпионата России по волейболу.

Начало – 7 февраля в 15:00 по московскому времени.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ВидеоСпортс’‘
видео
logoЛокомотив Новосибирск
logoЗенит-Казань
чемпионат России
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как показали? )
С потоком в 5-й партии всё ок было?
Ответ Мерседес уходит от погони
Как показали? ) С потоком в 5-й партии всё ок было?
Добрый вечер!

Спасибо за обратную связь. К сожалению, в середине четвертой партии возникли технические проблемы с получением сигнала с площадки. Старались оперативно в моменте решить проблему, но безуспешно. Примите наши извинения, что просмотр на ВидеоСпортсе" вызвал дискомфорт. Уже проводим технические тесты с федерацией, чтобы впредь исключить подобные ситуации.
Ответ Евгений Семенихин
Добрый вечер! Спасибо за обратную связь. К сожалению, в середине четвертой партии возникли технические проблемы с получением сигнала с площадки. Старались оперативно в моменте решить проблему, но безуспешно. Примите наши извинения, что просмотр на ВидеоСпортсе" вызвал дискомфорт. Уже проводим технические тесты с федерацией, чтобы впредь исключить подобные ситуации.
Благодарю за оперативную и адекватную реакцию. Желаю беспроблемных новых эфиров.
И по комментаторам есть вопрос:
Почему они работают без статистики? За 4 сета (про пятый не скажу, не видел из-за технических сбоев) ни разу не сказали, ни кто сколько очков набрал, ни сколько эйсов, ни сколько блоков, НИ-ЧЕ-ГО... Сколько ошибок на подаче совершил Локомотив -- в трансляции, правда, было, но не от комментаторов, а от Вербова в очередном тайм-ауте. Как-то даже начинаешь ценить Матч-ТВ после таких историй. )
Волейбол в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Омичку», «Уралочка» победила «Динамо-Метар», другие матчи
33 минуты назад
Чемпионат России по волейболу. 24-й тур. «Локомотив» уступил московскому «Динамо», «Белогорье» обыграло «Факел» и другие матчи
38 минут назад
Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. «Локомотив» на тай-брейке обыграл казанский «Зенит», московское «Динамо» одолело «Нову», другие результаты
8 февраля, 18:20
Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. Казанское «Динамо» уступило «Уралочке» на тай-брейке, «Тулица» обыграла «Минчанку», другие результаты
7 февраля, 20:28
Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Кузбасс» проиграл казанскому «Зениту»
4 февраля, 14:00
Чемпионат России по волейболу. 22-й тур. «Динамо-ЛО» уступило московскому «Динамо», петербургский «Зенит» обыграл «Ярославич», другие результаты
2 февраля, 18:48
Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Омичка» на тай-брейке уступила «Тулице», другие результаты
2 февраля, 17:01
Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Нова» уступила «Динамо-ЛО», московское «Динамо» обыграло МГТУ, другие результаты
28 января, 18:05
«Оренбуржье» о спортивном директоре Борще, толкнувшем эсэмэмщика «Урала»: «Его реакция признана неоднозначной»
27 января, 13:59
Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Уралочка» обыграла «Тулицу», «Корабелка» победила «Минчанку», другие результаты
25 января, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость
Рекомендуем