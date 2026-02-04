Чемпионат России по волейболу. 27-й тур. «Кузбасс» проиграл казанскому «Зениту»
4 февраля «Кузбасс» уступил казанскому «Зениту» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
27-й тур
4 февраля
Кузбасс – Зенит-Казань – 0-3 (21:25, 22:25, 18:25)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (63 очка), Зенит Санкт-Петербург – 18-4 (55), Локомотив – 18-4 (54), Динамо Москва – 18-4 (53), Белогорье – 14-8 (43), Динамо-ЛО – 14-8 (38), Нова – 12-10 (36), Енисей – 11-11 (34), Факел – 10-12 (30), Газпром-Югра – 10-12 (28), Оренбуржье – 7-15 (22), Горький – 8-14 (21), Урал – 5-17 (18), Кузбасс – 4-19 (15), Ярославич – 4-18 (14), МГТУ – 2-20 (7).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
