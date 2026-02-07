Чемпионат России по волейболу. 23-й тур. «Локомотив» на тай-брейке обыграл казанский «Зенит», московское «Динамо» сыграет с «Новой», другие матчи
«Белогорье» обыграло «Оренбуржье» в чемпионате России по волейболу.
С 6 по 8 февраля пройдут матчи 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
23-й тур
6 февраля
Енисей – МГТУ – 3-1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:23)
Газпром-Югра – Факел – 2-3 (25:22, 30:28, 23:25, 23:25, 12:15)
Горький – Динамо-ЛО – 3-1 (24:26, 25:18, 25:19, 25:19)
Белогорье – Оренбуржье – 3-0 (28:26, 25:22, 25:20)
7 февраля
Локомотив – Зенит-Казань – 3-2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13)
Урал – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (19:25, 21:25, 22:25)
Ярославич – Кузбасс – 0-3 (23:25, 22:25, 19:25)
8 февраля
Динамо Москва – Нова – 17.00
Турнирное положение: Зенит-Казань – 21 победа – 2 поражения (61 очко), Зенит Санкт-Петербург – 19-4 (58), Локомотив – 19-4 (56), Динамо Москва – 18-4 (53), Белогорье – 15-8 (46), Динамо-ЛО – 14-9 (38), Енисей – 12-11 (37), Нова – 12-10 (36), Факел – 11-12 (32), Газпром-Югра – 10-13 (29), Горький – 9-14 (24), Оренбуржье – 7-16 (22), Урал – 5-18 (18), Кузбасс – 5-19 (18), Ярославич – 4-19 (14), МГТУ – 2-21 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Болею всегда за Факел. Ну неужели Ямполов не видит, что Пипуныров не соответствует суперлиге. Он просто деморализует команду. Тренер должен быть психологом, в первую очередь.
Алекно будет вертеть Суперлигой. Надо ещё немного подождать.
Кузбасс так держать ✊✊✊
