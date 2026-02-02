  • Спортс
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 20-й тур. «Омичка» на тай-брейке уступила «Тулице», другие результаты
6

«Уралочка» обыграла московское «Динамо» в 20-м туре женского ЧР по волейболу.

С 30 января по 2 февраля прошли матчи 20-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

20-й тур

30 января

Минчанка – Динамо Краснодар – 2-3 (25:27, 25:21, 25:19, 12:25, 19:21)

Корабелка – Енисей – 3-0 (25:14, 25:11, 25:23)

Ленинградка – Протон – 3-2 (25:22, 20:25, 20:25, 25:9,15:10)

31 января

Уралочка – Динамо Москва – 3-0 (25:18, 26:24, 25:20)

1 февраля

Динамо-Метар – Динамо Казань – 0-3 (14:25, 12:15, 15:25)

Локомотив – Заречье-Одинцово – 3-0 (25:13, 25:21, 25:21)

2 февраля

Омичка – Тулица – 2-3 (25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 10:15

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 18 побед – 2 поражения (55 очков), Уралочка – 15-4 (48), Заречье-Одинцово – 13-7 (40), Ленинградка – 13-6 (36), Динамо Москва – 12-7 (35), Локомотив – 11-9 (34), Корабелка – 11-9 (30), Протон – 9-10 (26), Тулица – 9-11 (28), Омичка – 8-11 (26), Динамо-Метар – 6-14 (17), Динамо Краснодар – 6-14 (16), Енисей – 4-16 (11), Минчанка – 3-17 (10).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
6 комментариев
За Локомотив 👍🙏🙏
25:18, первая партия за "Уралочкой". Играют самые именитые команды страны, смотрю, по ТВ Спорт HD, показывают матч "Ленинградка"-"Протон", который в "прошлом веке" состоялся. Нет чтобы <У> с <Д> показать.
3:0, хозяйки были сегодня сильнее. Хотя во второй партии шанс был у <Д>, пару ошибок Протопоповой и Швыдкой приближали гостей , но аналогичные действия Гончаровой и партия была за <У>. В целом, хороший матч получился.
Ответ heivani
Прямая на ОТВ. Из Дивса лучшая картинка в России (ещё Москва отличная), но самый ужасный комментатора.

По игре, низкая Тица и Ваганова лупят так, как в Москве никто не бьёт. Про атаки Фитисовой, Швыдковй и Протопоповой сложно, что-то написать, как то что это ближе к мужскому.
В Москве и Сазонова и Смирнова начали скидывать, а не бить. Наверное и Чернова к этому прийдёт. Из скамейки Москвы можно сделать команду, которая возьмёт бронзу, если дать им нормальное руководство.

Хлебникова впервые за долгое время скинула. Не всей командой поздравляли, будто она чемпионат выиграла. Давно на нее Миша гнал, что она даже не имитирует. Вот только непонятно зачем ей Локо. Ведь остальные подтверждают контакты.
Ответ Ruslan Samarin
Добавить нечего, не только возразить) 👍
