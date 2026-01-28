  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Нова» уступила «Динамо-ЛО», московское «Динамо» обыграло МГТУ, другие результаты
0

Чемпионат России по волейболу. 21-й тур. «Нова» уступила «Динамо-ЛО», московское «Динамо» обыграло МГТУ, другие результаты

Петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в чемпионате России по волейболу.

С 26 по 28 января прошли матчи 21-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

21-й тур

26 января

Зенит-Казань – Газпром-Югра – 3-1 (22:25, 25:15, 25:17, 25:22)

27 января

Белогорье – Локомотив – 0-3 (28:30, 22:25, 20:25)

Горький – Кузбасс – 2-3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15)

Зенит Санкт-Петербург – Енисей – 3-0 (25:20, 25:22, 25:23)

28 января

Урал – Оренбуржье – 2-3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19)

Нова – Динамо-ЛО – 0-3 (13:25, 19:25, 21:25)

Ярославич – Факел – 0-3 (23:25, 21:25, 18:25)

Динамо Москва – МГТУ – 3-0 (25:19, 25:13, 25:20)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (57 очков), Локомотив – 18-3 (53), Зенит Санкт-Петербург – 17-4 (52), Динамо Москва – 17-4 (50), Белогорье – 14-7 (43), Динамо-ЛО – 14-7 (38), Нова – 11-10 (34), Енисей – 11-10 (34), Факел – 9-12 (28), Газпром-Югра – 9-12 (26),  Оренбуржье – 7-14 (21), Горький – 7-14 (19), Урал – 5-16 (17), Ярославич – 4-17 (14), Кузбасс – 3-18 (12), МГТУ – 2-19 (6).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЯрославич
Динамо Ленинградская область
logoФакел
logoЗенит Санкт-Петербург
результаты
logoНОВА
Оренбуржье (Нефтяник)
logoЛокомотив Новосибирск
logoБелогорье
чемпионат России
logoЗенит-Казань
Енисей
Горький (Нижний Новгород)
logoУрал
logoКузбасс
logoГазпром-Югра
