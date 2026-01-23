Врач волейбольного клуба «Енисей» оказал экстренную помощь ребенку на борту самолета Казань – Красноярск
Врач красноярского волейбольного клуба «Енисей» Шахрияр Мирзоев оказал экстренную помощь ребенку на борту самолета.
Инцидент случился во время рейса Казань – Красноярск. Мирзоев обратил внимание на то, что мужчина и ребенок находятся в туалете больше 20 минут, и периодически туда заходит стюардесса.
«Я подошел, увидел, что мальчик лет девяти стоит у раковины, заполненной водой с кровью. В этот момент стюардесса начала узнавать, есть ли врач на борту, на что я ответил: «Я врач, сейчас помогу».
Я попробовал остановить кровотечение при помощи ватных турунд и подручных средств, которые были у проводников, прикладывал холод к переносице. Но эффекта это не дало – все пропитывалось кровью. Кровотечение не останавливалось минут 20», – рассказал медик.
Как оказалось позже, у мальчика накануне были удалены аденоиды, что, вероятно, и спровоцировало кровотечение.
«Постарался успокоить ребенка и начал думать, что делать дальше. Попросил аптечку у бортпроводников и обнаружил там ампулы адреналина. Вскрыв две ампулы, пропитал раствором две ватных турунды и вставил их глубоко в нос ребенку. Спустя пару минут увидел, что кровь остановилась.
Пять лет назад со мной уже случалась аналогичная ситуация – мужчине стало плохо, вплоть до остановки сердца. Пришлось его «качать» до того, как сядет самолет. И с того случая я взял себе за правило, что хвостовая часть самолета более информативна для меня как для доктора», – отметил Мирзоев.
«Но я не считаю, что это героизм. Так бы сделал любой уважающий себя медицинский работник», – добавил специалист.