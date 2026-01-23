  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  Врач волейбольного клуба «Енисей» оказал экстренную помощь ребенку на борту самолета Казань – Красноярск
Врач волейбольного клуба «Енисей» оказал экстренную помощь ребенку на борту самолета Казань – Красноярск

Врач волейбольного клуба «Енисей» экстренно помог ребенку на борту самолета.

Врач красноярского волейбольного клуба «Енисей» Шахрияр Мирзоев оказал экстренную помощь ребенку на борту самолета. 

Инцидент случился во время рейса Казань – Красноярск. Мирзоев обратил внимание на то, что мужчина и ребенок находятся в туалете больше 20 минут, и периодически туда заходит стюардесса. 

«Я подошел, увидел, что мальчик лет девяти стоит у раковины, заполненной водой с кровью. В этот момент стюардесса начала узнавать, есть ли врач на борту, на что я ответил: «Я врач, сейчас помогу». 

Я попробовал остановить кровотечение при помощи ватных турунд и подручных средств, которые были у проводников, прикладывал холод к переносице. Но эффекта это не дало – все пропитывалось кровью. Кровотечение не останавливалось минут 20», – рассказал медик.

Как оказалось позже, у мальчика накануне были удалены аденоиды, что, вероятно, и спровоцировало кровотечение.

«Постарался успокоить ребенка и начал думать, что делать дальше. Попросил аптечку у бортпроводников и обнаружил там ампулы адреналина. Вскрыв две ампулы, пропитал раствором две ватных турунды и вставил их глубоко в нос ребенку. Спустя пару минут увидел, что кровь остановилась.

Пять лет назад со мной уже случалась аналогичная ситуация – мужчине стало плохо, вплоть до остановки сердца. Пришлось его «качать» до того, как сядет самолет. И с того случая я взял себе за правило, что хвостовая часть самолета более информативна для меня как для доктора», – отметил Мирзоев.

«Но я не считаю, что это героизм. Так бы сделал любой уважающий себя медицинский работник», – добавил специалист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Аргументы и факты
Енисей
происшествия
