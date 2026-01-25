Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Уралочка» обыграла «Тулицу», «Корабелка» победила «Минчанку», другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло «Локомотив» в 19-м туре женского ЧР по волейболу.

С 23 по 25 января прошли матчи 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

19-й тур

23 января

Динамо Москва – Динамо-Метар – 3-0 (25:13, 25:18, 25:17)

24 января

Протон – Енисей – 3-0 (25:21, 25:20, 25:17)

Динамо Казань – Локомотив – 3-0 (25:18, 25:21, 25:22)

Динамо Краснодар – Омичка – 3-1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17)

Заречье-Одинцово – Ленинградка – 0-3 (21:25, 22:25, 23:25)

25 января

Тулица – Уралочка – 0-3 (20:25, 22:25, 21:25)

Корабелка – Минчанка – 3-0 (25:16, 25:22, 25:17)

Турнирная таблица : Динамо-Ак Барс Казань – 17 побед – 2 поражения (52 очка), Уралочка – 15-4 (48), Заречье-Одинцово – 13-6 (40), Динамо Москва – 12-7 (35), Ленинградка – 12-6 (34), Локомотив – 10-9 (31), Корабелка – 10-9 (27), Протон – 9-10 (26), Тулица – 8-11 (26), Омичка – 8-10 (25), Динамо-Метар – 6-13 (17), Динамо Краснодар – 5-14 (14), Енисей – 4-15 (11), Минчанка – 3-16 (10).