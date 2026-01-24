  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 20-й тур. «Оренбуржье» уступило «Ярославичу», «Нова» победила МГТУ, другие результаты
4

Чемпионат России по волейболу. 20-й тур. «Оренбуржье» уступило «Ярославичу», «Нова» победила МГТУ, другие результаты

«Белогорье» проиграло «Газпром-Югре» в чемпионате России по волейболу.

С 22 по 24 января пройдут матчи 20-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

20-й тур

22 января

Зенит Санкт-Петербург – Горький – 3-0 (25:12, 25:23, 25:21)

23 января

Локомотив – Динамо-ЛО – 3-1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22)

Кузбасс – Динамо Москва – 0-3 (20:25, 19:25, 18:25)

Урал – Зенит Казань – 0-3 (19:25, 20:25, 23:25)

Факел – Енисей – 0-3 (22:25, 27:29, 14:25)

Белогорье – Газпром-Югра – 0-3 (22:25, 22:25, 23:25)

24 января

Оренбуржье – Ярославич – 2-3 (25:20, 23:25, 25:21, 21:25, 12:15)

Нова – МГТУ – 3-0 (25:22, 25:23, 26:24)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 19 побед – 1 поражение (54 очка), Локомотив – 17-3 (50), Зенит Санкт-Петербург – 16-4 (49), Динамо Москва – 16-4 (47), Белогорье – 14-6 (43), Динамо-ЛО – 13-7 (35), Енисей – 11-9 (34), Нова – 11-9 (34), Газпром-Югра – 9-11 (26), Факел – 8-12 (25), Оренбуржье – 6-14 (19), Горький – 7-13 (18), Урал – 5-15 (16), Ярославич – 4-16 (14), Кузбасс – 2-18 (10), МГТУ – 2-18 (6).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКузбасс
logoДинамо Москва
logoЗенит-Казань
logoБелогорье
Оренбуржье (Нефтяник)
МГТУ
чемпионат России
Горький (Нижний Новгород)
Енисей
logoНОВА
logoФакел
logoЯрославич
Динамо Ленинградская область
logoУрал
logoЗенит Санкт-Петербург
logoГазпром-Югра
logoЛокомотив Новосибирск
результаты
