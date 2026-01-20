  • Спортс
Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. Перенесенный матч. Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру»

«Динамо» обыграло «Газпром-Югру» в перенесенном матче ЧР по волейболу.

20 января прошел перенесенный матч 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Московское «Динамо» обыграло «Газпром-Югру». 

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

14-й тур

Перенесенный матч

Динамо Москва – Газпром-Югра – 3-1 (25:20, 28:30, 25:22, 28:26)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (51 очко), Локомотив – 16-3 (47), Зенит Санкт-Петербург – 15-4 (46), Динамо Москва – 15-4 (44), Белогорье – 14-5 (43), Динамо-ЛО – 13-6 (35), Енисей – 10-9 (31), Нова – 10-9 (31), Факел – 8-11 (25), Газпром-Югра – 8-11 (23), Горький – 7-12 (18), Оренбуржье – 6-13 (18), Урал – 5-14 (16), Ярославич – 3-16 (12), Кузбасс – 2-17 (10), МГТУ – 2-17 (6).

