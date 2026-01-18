  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. Казанское «Динамо» обыграло московское, «Динамо-Метар» уступило «Тулице», другие результаты
3

Чемпионат России по волейболу (жен). 18-й тур. Казанское «Динамо» обыграло московское, «Динамо-Метар» уступило «Тулице», другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло московское в женском ЧР по волейболу.

С 16 по 18 января на чемпионате России по волейболу среди женщин прошли матчи 18-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

18-й тур

16 января, пятница

Омичка – Корабелка – 2-3 (23:25, 25:22, 20:25, 25:22, 10:15)

17 января, суббота

Енисей – Заречье-Одинцово – 1-3 (23:25, 17:25, 25:23, 21:25)

Динамо Краснодар – Уралочка – 0-3 (20:25, 16:25, 14:25)

Локомотив – Ленинградка – 2-3 (25:20, 22:25, 25:23, 17:25, 10:15)

18 января, воскресенье

Динамо-Метар – Тулица – 1-3 (21:25, 23:25, 25:17, 19:25)

Минчанка – Протон – 1-3 (20:25, 25:19, 22:25, 23:25)

Динамо-Ак Барс Казань – Динамо Москва – 3-1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 16 побед – 2 поражения (49 очков), Уралочка – 14-4 (45), Заречье-Одинцово – 13-5 (40), Динамо Москва – 11-7 (32), Ленинградка – 11-6 (31), Локомотив – 10-8 (31), Омичка – 8-9 (25), Протон – 8-10 (23),Корабелка – 9-9 (24), Тулица – 8-10 (26), Динамо-Метар – 6-12 (17), Енисей – 4-14 (11), Динамо Краснодар – 4-14 (11), Минчанка – 3-15 (10).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
