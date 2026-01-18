Чемпионат России по волейболу. 19-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Ярославича», «Динамо-ЛО» одолело МГТУ, другие результаты
Казанский «Зенит» обыграл «Ярославича» в чемпионате России по волейболу.
С 16 по 18 января на чемпионате России по волейболу среди мужчин прошли матчи 19-го тура.
Суперлига
Мужчины
19-й тур
16 января, пятница
Енисей – Оренбуржье – 3-0 (25:19, 25:20, 25:17)
17 января, суббота
Белогорье – Урал – 3-1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21)
Газпром-Югра – Локомотив – 1-3 (25:22, 37:39, 20:25, 21:25)
Горький – Факел – 0-3 (20:25, 16:25, 20:25)
Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва – 3-0 (25:18, 25:18, 25:19)
18 января, воскресенье
Зенит-Казань – Ярославич – 3-0 (25:14, 25:20, 25:15)
Динамо-ЛО – МГТУ – 3-0 (25:14, 25:18, 25:16)
Нова – Кузбасс – 3-1 (25:14, 25:23, 26:28, 25:16)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (51 очко), Локомотив – 16-3 (47), Зенит Санкт-Петербург – 15-4 (46), Белогорье – 14-5 (43), Динамо Москва – 14-4 (41), Динамо-ЛО – 13-6 (35), Енисей – 10-9 (31), Нова – 10-9 (31), Факел – 8-11 (25), Газпром-Югра – 8-10 (23), Горький – 7-12 (18), Оренбуржье – 6-13 (18), Урал – 5-14 (16), Ярославич – 3-16 (12), Кузбасс – 2-17 (10), МГТУ – 2-17 (6).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
