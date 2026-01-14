Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Казанский «Зенит» одолел «Нову»

Казанский «Зенит» сыграет с «Новой» в матче чемпионата России по волейболу.

14 января пройдет матч 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу между казанским «Зенитом» и «Новой». Суперлига Чемпионат России по волейболу Мужчины 15-й тур 14 января Зенит Казань – Нова – 3-1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17) Турнирное положение : Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (48 очков), Локомотив – 15-3 (44), Зенит Санкт-Петербург – 14-4 (43), Динамо Москва – 14-3 (41), Белогорье – 13-5 (40), Динамо-ЛО – 12-6 (32), Нова – 9-9 (28), Енисей – 9-9 (28), Газпром-Югра – 8-9 (23), Факел – 7-11 (22), Горький – 7-11 (18), Оренбуржье – 6-12 (18), Урал – 5-13 (16), Ярославич – 3-15 (12), Кузбасс – 2-16 (10), МГТУ – 2-16 (6).