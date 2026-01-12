  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Газпром-Югра» обыграл «Урал», «Локомотив» на тай-брейке одолел МГТУ, другие результаты
2

Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Газпром-Югра» обыграл «Урал», «Локомотив» на тай-брейке одолел МГТУ, другие результаты

Московское «Динамо» обыграло «Факел» в 18-м туре чемпионата России по волейболу.

11-12 января прошли матчи 18-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

18-й тур

11 января

Факел – Динамо Москва – 0-3 (21:25, 29:31, 20:25)

Динамо-ЛО – Кузбасс – 3-0 (25:19, 25:19, 25:20)

Зенит Казань – Енисей – 3-1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:19)

Зенит Санкт-Петербург – Нова – 3-2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13)

12 января

Газпром-Югра – Урал – 3-0 (26:24, 28:26, 25:20)

Оренбуржье – Горький – 3-0 (30:28, 25:11, 27:25)

Белогорье – Ярославич – 3-0 (25:17, 25:15, 25:22)

МГТУ – Локомотив – 2-3 (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15)

Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 1 поражение (45 очков), Локомотив – 15-3 (44), Зенит Санкт-Петербург – 14-4 (43), Динамо Москва – 14-3 (41), Белогорье – 13-5 (40), Динамо-ЛО – 12-6 (32), Нова – 9-8 (28), Енисей – 9-9 (28), Газпром-Югра – 8-9 (23), Факел – 7-11 (22), Горький – 7-11 (18), Оренбуржье – 6-12 (18), Урал – 5-13 (16), Ярославич – 3-15 (12), Кузбасс – 2-16 (10), МГТУ – 2-16 (6).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoЛокомотив Новосибирск
МГТУ
logoНОВА
logoКузбасс
logoЗенит Санкт-Петербург
Горький (Нижний Новгород)
logoФакел
logoЯрославич
Енисей
logoБелогорье
logoЗенит-Казань
чемпионат России
Оренбуржье (Нефтяник)
Динамо Ленинградская область
logoДинамо Москва
logoУрал
logoГазпром-Югра
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Горький», «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты
9 января, 16:28
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Ярославич» уступил «Локомотиву», петербургский «Зенит» обыграл «Кузбасс» и другие результаты
29 декабря 2025, 13:44
Чемпионат России. 14-й тур. «Белогорье» обыграло «Нову», петербургский «Зенит» одолел «Локомотив», другие результаты
21 декабря 2025, 18:21
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Новой»
вчера, 20:32
Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Заречье» на тай-брейке уступило «Минчанке», казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», другие результаты
12 января, 18:36
Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон»
10 января, 16:15Фото
Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Горький», «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты
9 января, 16:28
Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, другие результаты
7 января, 18:30
Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам, у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»
7 января, 13:07
Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу Барби в поддержку Федоровцевой, которой не дали визу в Польшу
7 января, 08:50Видео
Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу
6 января, 08:59
Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. «Локомотив» обыграл «Кузбасс», казанский «Зенит» на тай-брейке победил московское «Динамо», другие результаты
6 января, 06:07
Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы
5 января, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость