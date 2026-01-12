Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Газпром-Югра» обыграл «Урал», «Локомотив» на тай-брейке одолел МГТУ, другие результаты
Московское «Динамо» обыграло «Факел» в 18-м туре чемпионата России по волейболу.
11-12 января прошли матчи 18-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
18-й тур
11 января
Факел – Динамо Москва – 0-3 (21:25, 29:31, 20:25)
Динамо-ЛО – Кузбасс – 3-0 (25:19, 25:19, 25:20)
Зенит Казань – Енисей – 3-1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:19)
Зенит Санкт-Петербург – Нова – 3-2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13)
12 января
Газпром-Югра – Урал – 3-0 (26:24, 28:26, 25:20)
Оренбуржье – Горький – 3-0 (30:28, 25:11, 27:25)
Белогорье – Ярославич – 3-0 (25:17, 25:15, 25:22)
МГТУ – Локомотив – 2-3 (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15)
Турнирное положение: Зенит-Казань – 16 побед – 1 поражение (45 очков), Локомотив – 15-3 (44), Зенит Санкт-Петербург – 14-4 (43), Динамо Москва – 14-3 (41), Белогорье – 13-5 (40), Динамо-ЛО – 12-6 (32), Нова – 9-8 (28), Енисей – 9-9 (28), Газпром-Югра – 8-9 (23), Факел – 7-11 (22), Горький – 7-11 (18), Оренбуржье – 6-12 (18), Урал – 5-13 (16), Ярославич – 3-15 (12), Кузбасс – 2-16 (10), МГТУ – 2-16 (6).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости