  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон»
Фото
43

Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон»

Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене в Омске.

«Омичка» обыграла «Протон» (3:0) в игре 17-го тура чемпионата российской женской Суперлиги.

Матч прошел на «G-Drive Арене», на которой выступает хоккейный клуб «Авангард». Стадион вмещает 12 011 болельщиков.

Игру посетили 8045 зрителей, что стало новым рекордом российского волейбола.

Предыдущая рекордная цифра принадлежала Санкт-Петербургу. В 2018 году на матче петербуржского и казанского «Зенитов» присутствовали 7450 человек.

В 2024 году «Омичка» уже играла на «G-Drive Арене». Тогда матч против «Динамо-Ак Барс» посетили 5200 зрителей.

Фото: t.me/gdrivearena/6045

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт Федерации волейбола России
logoАвангард
Омичка
Протон
G-Drive Арена
logoКХЛ
чемпионат России жен
фото
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Новой»
вчера, 20:32
Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. «Заречье» на тай-брейке уступило «Минчанке», казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», другие результаты
12 января, 18:36
Чемпионат России по волейболу. 18-й тур. «Газпром-Югра» обыграл «Урал», «Локомотив» на тай-брейке одолел МГТУ, другие результаты
12 января, 18:23
Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Горький», «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты
9 января, 16:28
Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, другие результаты
7 января, 18:30
Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам, у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»
7 января, 13:07
Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу Барби в поддержку Федоровцевой, которой не дали визу в Польшу
7 января, 08:50Видео
Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу
6 января, 08:59
Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. «Локомотив» обыграл «Кузбасс», казанский «Зенит» на тай-брейке победил московское «Динамо», другие результаты
6 января, 06:07
Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы
5 января, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость