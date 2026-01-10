Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон»

Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене в Омске.

«Омичка» обыграла «Протон » (3:0) в игре 17-го тура чемпионата российской женской Суперлиги.

Матч прошел на «G-Drive Арене », на которой выступает хоккейный клуб «Авангард ». Стадион вмещает 12 011 болельщиков.

Игру посетили 8045 зрителей, что стало новым рекордом российского волейбола.

Предыдущая рекордная цифра принадлежала Санкт-Петербургу. В 2018 году на матче петербуржского и казанского «Зенитов» присутствовали 7450 человек.

В 2024 году «Омичка » уже играла на «G-Drive Арене». Тогда матч против «Динамо-Ак Барс» посетили 5200 зрителей.

Фото: t.me/gdrivearena/6045