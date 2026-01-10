Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон»
Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене в Омске.
«Омичка» обыграла «Протон» (3:0) в игре 17-го тура чемпионата российской женской Суперлиги.
Матч прошел на «G-Drive Арене», на которой выступает хоккейный клуб «Авангард». Стадион вмещает 12 011 болельщиков.
Игру посетили 8045 зрителей, что стало новым рекордом российского волейбола.
Предыдущая рекордная цифра принадлежала Санкт-Петербургу. В 2018 году на матче петербуржского и казанского «Зенитов» присутствовали 7450 человек.
В 2024 году «Омичка» уже играла на «G-Drive Арене». Тогда матч против «Динамо-Ак Барс» посетили 5200 зрителей.
