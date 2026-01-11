Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Заречье» встретится с «Минчанкой» и другие матчи
Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу» в чемпионате России по волейболу.
С 9 по 12 января на женском чемпионате России по волейболу проходят матчи 17-го тура.
Суперлига
Женщины
17-й тур
9 января, пятница
Ленинградка – Енисей – 3-0 (25:13, 25:19, 25:14)
10 января, суббота
Омичка – Протон – 3-0 (25:18, 25:22, 30:28)
Динамо Москва – Локомотив – 3-1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19)
11 января, воскресенье
Тулица – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (27:25, 15:25, 19:25, 15:25)
Динамо Краснодар – Динамо-Метар – 3-2 (25:22, 20:25, 19:25, 23:25, 15:12)
Корабелка – Уралочка – 0-3 (20:25, 23:25, 15:25)
12 января, понедельник
Заречье-Одинцово – Минчанка – 19.30
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 15 побед – 2 поражения (46 очков), Уралочка – 13-4 (42), Заречье-Одинцово – 12-4 (36), Динамо Москва – 11-6 (32), Локомотив – 10-7 (30), Ленинградка – 10-6 (29), Омичка – 8-8 (24), Корабелка – 8-9 (22), Тулица – 7-10 (23), Протон – 7-10 (20), Динамо-Метар – 6-11 (17), Енисей – 4-13 (11), Динамо Краснодар – 4-13 (11), Минчанка – 2-14 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
