  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Заречье» встретится с «Минчанкой» и другие матчи
1

Чемпионат России по волейболу (жен). 17-й тур. Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу», «Заречье» встретится с «Минчанкой» и другие матчи

Казанское «Динамо» обыграло «Тулицу» в чемпионате России по волейболу.

С 9 по 12 января на женском чемпионате России по волейболу проходят матчи 17-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

17-й тур

9 января, пятница

Ленинградка – Енисей – 3-0 (25:13, 25:19, 25:14)

10 января, суббота

Омичка – Протон – 3-0 (25:18, 25:22, 30:28)

Динамо Москва – Локомотив – 3-1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19)

11 января, воскресенье

Тулица – Динамо-Ак Барс Казань – 1-3 (27:25, 15:25, 19:25, 15:25)

Динамо Краснодар – Динамо-Метар – 3-2 (25:22, 20:25, 19:25, 23:25, 15:12)

Корабелка – Уралочка – 0-3 (20:25, 23:25, 15:25)

12 января, понедельник

Заречье-Одинцово – Минчанка – 19.30

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 15 побед – 2 поражения (46 очков), Уралочка – 13-4 (42), Заречье-Одинцово – 12-4 (36), Динамо Москва – 11-6 (32), Локомотив – 10-7 (30), Ленинградка – 10-6 (29), Омичка – 8-8 (24), Корабелка – 8-9 (22), Тулица – 7-10 (23), Протон – 7-10 (20), Динамо-Метар – 6-11 (17), Енисей – 4-13 (11), Динамо Краснодар – 4-13 (11), Минчанка – 2-14 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат России жен
Заречье-Одинцово
Протон
Корабелка
logoУралочка
Динамо-Ак Барс Казань жен
logoЛокомотив Калининградская область
Енисей жен
Минчанка
Динамо Москва жен
Тулица
Ленинградка
Омичка
Динамо Краснодар жен
