Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам, у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала не проводить международные турниры в странах, которые не дают визы россиянам и белорусам.

Российской волейболистке Арине Федоровцевой, выступающей за «Фенербахче», ранее отказали во въезде в Польшу на матч Лиги чемпионов против «Лодзя».

«Стоит отдать должное девушкам из «Фенербахче», которые поддержали нашу волейболистку. Но здесь вопрос шире: они же ни на какие турниры не дают россиянам визы, тем же теннисисткам, например.

Сейчас в тех спортивных федерациях, которые не подавлены русофобским руководством, уже идет процесс пресечения подобных инцидентов. Если не даете визы россиянам и белорусам – значит, у вас в стране не должны проходить международные турниры.

Считаю, что пора это уже прописать где‑то на уровне рекомендации МОК: если страна заявляет о том, что хочет проводить чемпионат или участвовать в международной лиге, она не имеет права ни по каким причинам отказывать спортсменам другой страны в участии, что бы в этой стране ни происходило.

Вы можете отказать президенту, вы можете отказать правительству во въезде в эту страну, но спортсменам на спортивные соревнования – нет. Думаю, одной истории с техническим поражением этому «Лодзю» было бы достаточно, чтобы поляки пересмотрели свое отношение к выдаче виз российским спортсменам. Это как «Уимблдону» пригрозили санкциями из‑за недопуска россиян, и организаторы очень быстро решили все свои вопросы», – сказала Журова.