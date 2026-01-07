Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу Барби в поддержку Федоровцевой, которой не дали визу в Польшу

Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу в поддержку Федоровцевой.

Турецкая волейболистка «Фенербахче» Эда Эрдем пришла на интервью с куклой Барби в поддержку своей одноклубницы – россиянки Арины Федоровцевой .

Во вторник «Фенербахче» обыграл польский «Лодзь» (3-0). Федоровцева не смогла сыграть, так как ей ранее отказали во въезде в Польшу.

«Эта Барби – это наша Арина. Она не смогла приехать из‑за проблем с визой, поэтому я решила напомнить о ней. Мы любим тебя, Ари!» – сказала Эрдем в эфире после матча.