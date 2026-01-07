  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту», «Енисей» против «Белогорья» и другие матчи
1

Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту», «Енисей» против «Белогорья» и другие матчи

«Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу.

С 7 по 9 января пройдут матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

17-й тур

7 января

Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (21:25, 15:25, 22:25)

8 января

Енисей – Белогорье – 11.00

Оренбуржье – Динамо Москва – 14.00

Ярославич – Газпром-Югра – 17.00

Горький – Зенит Казань – 17.30

Нова – Факел – 18.00

МГТУ – Кузбасс – 18.30

9 января

Урал – Локомотив – 16.30

Турнирное положение:  Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 5 поражений (41 очко), Зенит-Казань – 14-1 (39), Локомотив – 13-3 (39), Динамо Москва – 12-3 (35), Белогорье – 11-5 (34), Динамо-ЛО – 11-6 (29), Енисей – 9-7 (28), Нова – 8-7 (25), Факел – 7-9 (21), Горький – 7-9 (18), Газпром-Югра – 6-9 (18), Урал – 5-11 (16), Оренбуржье – 5-11 (15), Ярославич – 3-13 (11), Кузбасс – 2-14 (9), МГТУ – 1-15 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат России
logoБелогорье
logoЗенит Санкт-Петербург
Оренбуржье (Нефтяник)
Динамо Ленинградская область
Енисей
logoДинамо Москва
logoНОВА
МГТУ
logoЗенит-Казань
logoКузбасс
logoЯрославич
logoЛокомотив Новосибирск
logoГазпром-Югра
logoФакел
logoУрал
Горький (Нижний Новгород)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Ярославич» уступил «Локомотиву», петербургский «Зенит» обыграл «Кузбасс» и другие результаты
29 декабря 2025, 13:44
Чемпионат России. 14-й тур. «Белогорье» обыграло «Нову», петербургский «Зенит» одолел «Локомотив», другие результаты
21 декабря 2025, 18:21
Чемпионат России по волейболу. 13-й тур. Петербургский «Зенит» уступил «Факелу», «Зенит» из Казани обыграл МГТУ и другие результаты
14 декабря 2025, 15:57
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, другие результаты
вчера, 18:30
Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам, у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»
вчера, 13:07
Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу Барби в поддержку Федоровцевой, которой не дали визу в Польшу
вчера, 08:50Видео
Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу
6 января, 08:59
Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. «Локомотив» обыграл «Кузбасс», казанский «Зенит» на тай-брейке победил московское «Динамо», другие результаты
6 января, 06:07
Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы
5 января, 21:33
Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона
4 января, 14:01
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Ярославич» уступил «Локомотиву», петербургский «Зенит» обыграл «Кузбасс» и другие результаты
29 декабря 2025, 13:44
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Енисей» на тай-брейке обыграл «Минчанку», «Заречье-Одинцово» уступило «Уралочке» и другие результаты
27 декабря 2025, 17:39
Суперкубок России. Казанский «Зенит» обыграл в финале «Локомотив»
26 декабря 2025, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость