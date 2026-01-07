Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту», «Енисей» против «Белогорья» и другие матчи
«Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту» в чемпионате России по волейболу.
С 7 по 9 января пройдут матчи 17-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Мужчины
17-й тур
7 января
Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 0-3 (21:25, 15:25, 22:25)
8 января
Енисей – Белогорье – 11.00
Оренбуржье – Динамо Москва – 14.00
Ярославич – Газпром-Югра – 17.00
Горький – Зенит Казань – 17.30
Нова – Факел – 18.00
МГТУ – Кузбасс – 18.30
9 января
Урал – Локомотив – 16.30
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 5 поражений (41 очко), Зенит-Казань – 14-1 (39), Локомотив – 13-3 (39), Динамо Москва – 12-3 (35), Белогорье – 11-5 (34), Динамо-ЛО – 11-6 (29), Енисей – 9-7 (28), Нова – 8-7 (25), Факел – 7-9 (21), Горький – 7-9 (18), Газпром-Югра – 6-9 (18), Урал – 5-11 (16), Оренбуржье – 5-11 (15), Ярославич – 3-13 (11), Кузбасс – 2-14 (9), МГТУ – 1-15 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
