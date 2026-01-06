  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу
7

Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу

Волейболистка Арина Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу.

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий клуб «Фенербахче», повторно подаст документы на европейскую визу.

Об этом сообщила мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева. Ранее у Арины истек срок действия визы, а Польша отказала ей в получении новой. 

«Вопросами визового обеспечения команды занимается администрация клуба, а не игроки самостоятельно. Поэтому ваш вопрос я переадресовываю им. Со своей стороны я уверена, что несправедливость в отношении Арины будет в ближайшее время исправлена и многочисленные любители волейбола в Европе смогут увидеть игры клуба «Фенербахче» в полном составе», – рассказала Екатерина Федоровцева.

6 января Польша примет матч Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лодзем». Сообщалось, что российская волейболистка пропустит встречу.

«Арина, как и весь коллектив клуба, крайне удивлена подобному развитию событий. Логичных объяснений данной выходке нет, тем более что Арина и в 2025 году неоднократно посещала страны шенгенской зоны. Невыдача визы спортсмену для участия в групповом этапе Лиги чемпионов нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции и является актом неуважения не только к спортсмену и клубу «Фенербахче», но и к Турции в целом. Видимо, антироссийские рефлексы у некоторых чиновников берут верх над здравым смыслом», – отметила мать и агент спортсменки.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Фенербахче жен
logoАрина Федоровцева
logoсборная России жен
Будовляни Лодзь
logoЛига чемпионов жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Главные новости
Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, другие результаты
вчера, 18:30
Светлана Журова: «Если не даете визы россиянам и белорусам, у вас в стране не должны проходить международные турниры. Пора это прописать на уровне рекомендации МОК»
вчера, 13:07
Волейболистка «Фенербахче» принесла на интервью куклу Барби в поддержку Федоровцевой, которой не дали визу в Польшу
вчера, 08:50Видео
Чемпионат России по волейболу. 17-й тур. «Динамо-ЛО» уступило петербургскому «Зениту», «Енисей» против «Белогорья» и другие матчи
6 января, 22:40
Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. «Локомотив» обыграл «Кузбасс», казанский «Зенит» на тай-брейке победил московское «Динамо», другие результаты
6 января, 06:07
Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы
5 января, 21:33
Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона
4 января, 14:01
Чемпионат России по волейболу. 15-й тур. «Ярославич» уступил «Локомотиву», петербургский «Зенит» обыграл «Кузбасс» и другие результаты
29 декабря 2025, 13:44
Чемпионат России по волейболу (жен). 15-й тур. «Енисей» на тай-брейке обыграл «Минчанку», «Заречье-Одинцово» уступило «Уралочке» и другие результаты
27 декабря 2025, 17:39
Суперкубок России. Казанский «Зенит» обыграл в финале «Локомотив»
26 декабря 2025, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая 2025, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
8 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
31 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
29 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
22 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость