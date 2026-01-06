Российская волейболистка Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу. Ранее ей отказали во въезде в Польшу

Волейболистка Арина Федоровцева повторно подаст документы на европейскую визу.

Российская волейболистка Арина Федоровцева , выступающая за турецкий клуб «Фенербахче», повторно подаст документы на европейскую визу.

Об этом сообщила мать и агент спортсменки Екатерина Федоровцева. Ранее у Арины истек срок действия визы, а Польша отказала ей в получении новой.

«Вопросами визового обеспечения команды занимается администрация клуба, а не игроки самостоятельно. Поэтому ваш вопрос я переадресовываю им. Со своей стороны я уверена, что несправедливость в отношении Арины будет в ближайшее время исправлена и многочисленные любители волейбола в Европе смогут увидеть игры клуба «Фенербахче» в полном составе», – рассказала Екатерина Федоровцева.

6 января Польша примет матч Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лодзем». Сообщалось, что российская волейболистка пропустит встречу.

«Арина, как и весь коллектив клуба, крайне удивлена подобному развитию событий. Логичных объяснений данной выходке нет, тем более что Арина и в 2025 году неоднократно посещала страны шенгенской зоны. Невыдача визы спортсмену для участия в групповом этапе Лиги чемпионов нарушает принципы справедливой спортивной конкуренции и является актом неуважения не только к спортсмену и клубу «Фенербахче», но и к Турции в целом. Видимо, антироссийские рефлексы у некоторых чиновников берут верх над здравым смыслом», – отметила мать и агент спортсменки.