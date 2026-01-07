Чемпионат России по волейболу (жен). 16-й тур. Казанское «Динамо» обыграло краснодарское, другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло краснодарское в 16-м туре женского ЧР по волейболу.

С 6 по 7 января на чемпионате России по волейболу среди женщин прошли матчи 16-го тура.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

16-й тур

6 января, вторник

Омичка – Заречье-Одинцово – 1-3 (19:25, 23:25, 25:18, 20:25)

Динамо-Метар – Корабелка – 2-3 (20:25, 25:22, 25:21, 20:25, 10:15)

Уралочка – Протон – 3-0 (25:20, 25:19, 25:19)

Тулица – Динамо Москва – 2-3 (25:17, 25:20, 22:25, 19:25, 12:15)

Минчанка – Ленинградка – 0-3 (19:25, 18:25, 10:25)

Локомотив – Енисей – 3-1 (23:25, 25:15, 25:18, 25:16)

7 января, среда

Динамо-Ак Барс Казань – Динамо Краснодар – 3-0 (25:20, 25:15, 25:20)

Турнирная таблица : Динамо-Ак Барс Казань – 14 побед – 2 поражения (43 очка), Уралочка – 12-4 (39), Заречье-Одинцово – 12-4 (36), Локомотив – 10-6 (30), Динамо Москва – 10-6 (29), Ленинградка – 9-5 (26), Корабелка – 8-8 (22), Тулица – 7-9 (23), Омичка – 7-8 (21), Протон – 7-9 (20), Динамо-Метар – 6-10 (16), Енисей – 4-12 (11), Динамо Краснодар – 3-13 (9), Минчанка – 2-14 (8).