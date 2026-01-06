Российская волейболистка Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы

Федоровцева не сыграет в матче Лиги чемпионов из-за окончания срока визы.

Российская волейболистка Арина Федоровцева, выступающая за турецкий клуб «Фенербахче», не сыграет в матче Лиги чемпионов с польским «Лодзем» из-за истечения срока действия визы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч пройдет 6 января в Польше.

«В связи с истечением срока действия текущей визы Арины Федоровцевой в конце года и официальными праздниками, совпадающими с Рождеством и Новым годом, не представлялось возможным оформить новую визу через другую страну.

В результате сложившейся ситуации наша спортсменка Арина Федоровцева не сможет принять участие в завтрашнем матче», – говорится в заявлении пресс-службы «Фенербахче».

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Польша отказала Федоровцевой в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов.