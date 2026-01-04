  • Спортс
Чемпионат России по волейболу. 16-й тур. Петербургский «Зенит» обыграл МГТУ, «Белогорье» победило «Горький» и другие матчи

Петербургский «Зенит» обыграл МГТУ в чемпионате России по волейболу.

4-5 января пройдут матчи 16-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

16-й тур

4 января

Зенит Санкт-Петербург – МГТУ – 3-0 (25:22, 25:23, 25:14)

Урал – Ярославич – 3-0 (25:18, 25:18, 25:23)

Белогорье – Горький – 3-0 (25:20, 27:25, 26:24)

Динамо-ЛО – 3-0 (25:20, 26:24, 25:20)

5 января

Локомотив – Кузбасс – 15.00

Оренбург – Нова – 16.30

Газпром-Югра – Енисей – 17.00

Зенит Казань – Динамо Москва – 18.00

Турнирное положение:  Зенит Санкт-Петербург – 12 побед – 4 поражения (38 очков), Зенит-Казань – 13-1 (37), Локомотив – 12-3 (36), Динамо Москва – 12-2 (34), Белогорье – 11-5 (34), Динамо-ЛО – 11-5 (29), Енисей – 9-6 (28), Нова – 7-7 (22), Факел – 7-9 (21), Горький – 7-9 (18), Урал – 5-11 (16), Оренбуржье – 5-10 (15), Газпром-Югра – 5-9 (15), Ярославич – 3-13 (11), Кузбасс – 2-13 (9), МГТУ – 1-15 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
