Олимпийский чемпион Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона

Волейболист Мусэрский завершит карьеру после окончания сезона.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», завершит спортивную карьеру после окончания сезона. 

Об этом он сообщил Nikkan Sports.

«Я благодарен болельщикам за неизменную поддержку на протяжении последних восьми лет. Я решил завершить карьеру в конце этого сезона. Однако этот сезон еще не закончен. Я выложусь на полную и буду стремиться к чемпионству», – заявил Мусэрский. 

Он отметил, что главной причиной для принятия решения стали семейные обстоятельства. 

«Я хочу, чтобы мой сын рос в моей родной стране. Все мои родственники в России, поэтому я хочу, чтобы он рос в семейной обстановке», – отметил волейболист. 

Он добавил, что не планирует продолжать спортивную карьеру на родине. 

Мусэрскому 37 лет, он является олимпийским чемпионом Лондона-2012, чемпионом Европы 2013 года, чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в составе «Белогорья», четырехкратным чемпионом Японии. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nikkan Sports
