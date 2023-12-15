Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Факелом», «Локомотив» встретится с «Кузбассом», другие матчи
16-17 декабря на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 11-й тур.
Pari Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
11-й тур
16 декабря
Факел – Белогорье – 16.00
Газпром-Югра – Нова – 17.00
Шахтер – Динамо-ЛО – 18.00
17 декабря
Кузбасс – Локомотив – 13.00
Урал – Динамо Москва – 15.00
Нефтяник – Югра-Самотлор – 16.00
АСК – Зенит Санкт-Петербург – 18.00
Турнирное положение: Локомотив – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Зенит-Казань – 9-2 (25), Динамо Москва – 8-2 (25), Кузбасс – 7-3 (22), Белогорье – 6-4 (19), Енисей – 6-5 (18), Динамо-ЛО – 6-4 (17), Факел – 6-4 (15), Зенит Санкт-Петербург – 5-5 (14), Шахтер – 5-5 (14), Газпром-Югра – 3-7 (11), Нова – 3-7 (9), Нефтяник – 2-8 (9), Югра-Самотлор – 2-8 (6), Урал – 2-8 (6), АСК – 2-8 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.