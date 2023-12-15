Чемпионат России по волейболу. 11-й тур. «Белогорье» сыграет с «Факелом», «Локомотив» встретится с «Кузбассом», другие матчи

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16-17 декабря на чемпионате России по волейболу среди мужчин пройдет 11-й тур.

Pari Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Мужчины

Предварительный этап

11-й тур

16 декабря

Факел – Белогорье – 16.00

 

Газпром-Югра – Нова – 17.00

 

Шахтер – Динамо-ЛО – 18.00

 

17 декабря

Кузбасс – Локомотив – 13.00

 

Урал – Динамо Москва – 15.00

 

Нефтяник – Югра-Самотлор – 16.00

 

АСК – Зенит Санкт-Петербург – 18.00

 

Турнирное положение: Локомотив – 9 побед – 1 поражение (27 очков), Зенит-Казань – 9-2 (25), Динамо Москва – 8-2 (25), Кузбасс – 7-3 (22), Белогорье – 6-4 (19), Енисей – 6-5 (18), Динамо-ЛО – 6-4 (17), Факел – 6-4 (15), Зенит Санкт-Петербург – 5-5 (14), Шахтер – 5-5 (14), Газпром-Югра – 3-7 (11), Нова – 3-7 (9), Нефтяник – 2-8 (9), Югра-Самотлор – 2-8 (6), Урал – 2-8 (6), АСК – 2-8 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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