Гамова о ситуации на Украине: «Мне стыдно и страшно. В России очень много людей против»

Двукратная чемпионка мира по волейболу высказалась о текущей ситуации на Украине.

«Эта позорная страница останется в истории моей страны навсегда. Я никогда не могла подумать, что Россия нападет на европейское государство, будет бомбить и стрелять.

Могла ли я промолчать? Могла! Но мне стыдно и страшно... Просто знайте, что в России очень много людей, кто против того, что происходит... Простите...» – написала Гамова.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.