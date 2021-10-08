Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети

Члены движения «Талибан» (запрещено на территории РФ) обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы.

По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.

«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах», – сказала Афзали.

«Талибан» запретил афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто