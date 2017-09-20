Превью нового сезона МЛС: Аутсайдеры

По традиции начинаем с тех, у кого не самые высокие шансы на выход в плей-офф.

Миннесота Юнайтед

Единственная команда лиги, в составе которой нет ни одного «привилегированного» игрока. Руководство «лунз» уже ни раз повторяло, что не спешит разбрасываться деньгами. Зато подписать парочку-другую вингеров – дело святое.

В прошлом году MU установила рекорд по пропущенным голам (70). В этом её показатели наверняка улучшатся, но прорыва ожидать не стоит. Несмотря на наличие в составе Сэма Кронина, одного из самых жёстких опорников МЛС, центр полузащиты «Миннесоты» редко оказывал давление на соперника, что сильно осложняло жизнь обороне. Выводы сделаны не были. Клуб подписал двух исполнителей на проблемную позицию. Оба сомнительного уровня.

Также в команде Эдриана Хита по-прежнему отсутствует плеймейкер.

Нью-Инглэнд Революшн

Назначение Брэда Фриделя хэд-коучем бостонцев – самое стереотипное футбольное решение из всех, что можно себе представить. Это был бы идеальный пример для книги Саймона Купера и Стефана Шимански («Футболономика»): бывший футболист со звёздным статусом без каких-либо тренерских достижений и с минимумом опыта.

У «Революшн» очень талантливый состав, потенциал которого снова не будет реализован. Шесть человек, выходивших в основе финала Кубка МЛС 2014 года, всё ещё в команде (плюс, сидевший на замене Диего Фагундес). И нельзя сказать, что кто-то из них сильно сдал.

Главная потеря межсезонья – обмен Кая Камара в «Ванкувер». С одной стороны, этот трансфер открыл дорогу перед Хуаном Агудело. С другой – конкуренции в линии нападения практически нет.

Не обошлось без скандала. В прошлом году Ли Нгуйен выдал потрясающий сезон (11+15) и справедливо ожидал улучшения условий контракта (7-я зарплата в клубе). Но боссы «Нью-Инглэнд» не смогли договориться с плеймейкером бостонцев. Последовала двухнедельная забастовка, после которой Нгуйен начал тренироваться с командой. Однако его будущее так и осталось неопределённым.

Колорадо Рэпидс

На протяжении многих лет главной проблемой «горцев» является отсутствие забивного форварда. Не помогло даже приобретение Шкелзена Гаши – дважды лучшего бомбардира Швейцарии. Кажется, решение по-прежнему не найдено.

В прошлом году руководство «Колорадо» отправило в отставку отдававшего предпочтение обороне Пабло Мастроени. В ноябре на его место пришёл Энтони Хадсон, возглавлявший до этого Новую Зеландию. Молодой (36 лет) хэд-коуч сразу же приступил к перестройке. Самым удивительным в этом процессе стало то, что пока вся лига закупается талантами в Южной Америке, «Рэпидс» методично приглашают малоизвестных футболистов из Европы. В большинстве случаев из Британии.

Будет очень интересно понаблюдать за тем, что из этого получится. «Горцы» определённо заслужили звание главных «бунтарей» межсезонья.

Филадельфия Юнион

Пенсильванцы провернули один из самых громких внутренних трансферов и… всё. Из Чикаго в Город братской любви переехал Дэвид Аккам. Теперь у Джима Кёртина самое скоростное атакующее трио в лиге (Аккам-Сапонг-Пико). Ещё одна приятная новость – продление контракта с основным голкипером Андре Блэйком (лучший вратарь МЛС 2016-го).

На этом хорошее заканчивается. Нерешённой осталась пара важных вопросов. Какой будет защита? Сумеет ли перспективная линия обороны найти свою игру, как это было два года назад, или же снова провалится, как в 2017-м? И появится ли у «Филадельфии» настоящий плеймейкер, способный управлять реактивным нападением?

В целом, в «Юнион» избавились от ряда возрастных игроков, и теперь команда представляет собой довольно интересный молодой коллектив. Но удастся ли ему раскрыть потенциал?

Сан-Хосе Эрсквейкс

Приглашение в прошлом году Джесси Фиоранелли на пост генерального менеджера клуба вселяло оптимизм. Со временем трансферная политика швейцарца стала всё больше походить на отмывание денег итальянской мафией. Сложно представить, что слепит из этой «вавилонской команды» её новый главный тренер Микаэль Стар, чьё назначение идеально вписывается в стратегию Фиоранелли.

Главный же вопрос сезона: сумеет ли Крис Вондоловски побить голевой рекорд Лэндона Донована (145)? Чтобы догнать легендарного американца, 35-летнему нападающему требуется нанести 11 результативных ударов. В каждом из последних восьми сезонов на его счету как минимум столько. И это должно вселять уверенность в болельщиков «Эрсквейкс».

Но не всё так просто. Стар предпочитает схему 4-3-3, в которой Крису может не оказаться места. Во-первых, он предпочитает действовать на позиции оттянутого форварда. Во-вторых, главный конкурент Вондоловски за место в основе – 27-летний «привилегированный» Магнус Эрикссон, ставший в прошлом году лучшим бомбардиром Швеции, хоть и всего с 14 голами. Правда, межсезонье показало, что обоим нападающим может хватить места на поле, если новичок будет играть на правом фланге при тактическом рисунке отличном от 4-3-3.

Ванкувер Уайткэпс

«Белоснежные» обновили линию нападения. Вместо скоростного Фредди Монтеро появились силовые Кай Камара и Энтони Блонделл. Сложно сказать, уживутся ли одноплановые ветеран МЛС и молодая венесуэльская звезда. Понятно лишь одно – футбол «Ванкувера» будет ещё менее привлекательным, чем раньше. Даёшь больше навесов!

Изменения коснулись и полузащиты. Команду покинул один из самых крутых опорников лиги – Матиас Лаба. Замену ему искать не стали, решив сделать ставку на имевшегося в обойме Али Газаля. Зато был подписан опытный Эфрен Хуарес, призванный «скрепить» центр поля. Ведь ни для кого не секрет, что «Уайткэпс» не в состоянии хотя бы минимально владеть инициативой.

Самое чудесное преображение, которое может произойти с канадской командой – смена стратегии. Карл Робинсон пообещал, что в новом сезоне будет чаще прибегать к расстановке 3-5-2. Зная его философию, можно с уверенностью сказать, что в лучшем случае, это будет 5-3-2 с постоянными забросами в штрафную.

Ещё одна проблема «Ванкувера» – потеря основных защитников. И если Джордана Харви есть кем заменить, то изъявившего желание покинуть клуб Тима Паркера – нет.

Ди-Си Юнайтед

Одна из двух команд, у которой в прошлом году в среднем было меньше одного забитого гола за игру. Несмотря на это, вашингтонцы не подписали первоклассного форварда. Здесь всё гораздо тоньше.

Столичная команда укрепила среднюю линию: Жуниор Морено (отбирает), Улисес Сегура (организовывает), Ямиль Асад (создаёт). Главная причина низкой результативности (16 «сухих» матчей) – малое количество «стопроцентных моментов» (всего 22). Поэтому «Ди-Си» и боролся на трансферном рынке за Асада, организовавшего в 2017-м десять «верняков» для футболистов «Атланты».

«Юнайтед», как и «Филадельфия», избавился от многих ветеранов. Команда посвежела и выглядит очень перспективно. Особенно линия полузащиты. Главной же преградой на пути в плей-офф станет не только нехватка опыта и сыгранности, но и ужасное расписание. Где гарантия того, что после первых 12 игр (все в гостях) молодая гвардия Бена Олсена не утратит веру в собственные силы?

Монреаль Импэкт

В последние два года у «сине-чёрных» большие проблемы с защитой (111 пропущенных голов). Новый хэд-коуч команды, Реми Гард, известный по работе с «Лионом» и «Астон-Вилой», сходу назвал «крайнего». Им стал Лоран Симан – человек, которому больше всего доверял предыдущий тренерский штаб. Бельгиец укатил в Лос-Анджелес, а в оборонительной линии «Монреаля» так и не произошло существенных изменений. Фланговые новички Раитала и Петрассо – игроки ротации, не более того.

Помимо опытного защитника, «Импэкт» потерял мозг команды (Блерим Джемаили), сердце (Патрис Берньер) и немного таланта (Баллу Табла). Им на смену пришли те, кто должен наладить горячо любимое Гардом владение мячом (Сафир Тайдер и Джейсон Варгас). Но достаточно ли этого, чтобы снова пробиться в плей-офф?

Навряд ли, пока в центре защиты с одной стороны зияет дыра, а место основного форварда занимает малорезультативный ветеран.

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